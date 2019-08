Walmart neplánuje zastaviť predaj zbraní vo svojich obchodoch

dnes 16:31 -

V priebehu jedného týždňa sa strieľalo v dvoch obchodoch americkej siete Walmart. Jeho vedenie chce aj napriek tragickým udalostiam ďalej pokračovať v predaji zbraní. „Nejestvujú nijaké plány na zastavenie predaja zbraní a munície," uviedol hovorca obchodného reťazca Randy Hargrove.

V sobotu 21-ročný muž v prihraničnom meste El Paso zastrelil 20 ľudí. Štyri dni predtým zamestnanec Walmartu zastrelil dvoch spolupracovníkov v Southavene v spolkovom štáte Mississippi. Podľa hovorcu oba prípady nie sú pre najväčšiu americkú obchodnú sieť dôvodom, aby vyčiarkla zbrane zo svojho predajného sortimentu. Informoval o tom portál FAZ.net.de.

„Koncentrujeme sa na to, aby sme svojich zamestnancov, zákazníkov a obyvateľov El Pasa podporili", povedal Hargrove. Dodal, že pravidlá firmy pre zaobchádzanie so zbraňami presahujú to, čo od nej žiadajú zákony. Skôr, ako sa zbraň predá zákazníkovi, kontroluje sa, či nemá záznam v registri.

Obchodný koncern prestal predávať pištole už v roku 1993. Nepredáva ani poloautomatické zbrane. Po streľbe vo februári 2018 v Parklande predáva zbrane len osobám starším ako 21 rokov.

Walmart je pre predaj zbraní stále centrom kritiky. Bráni sa však tým, že sa orientuje na ich sortiment pre poľovníkov a rekreačných strelcov.

Šéf obchodného koncernu Doug McMillon po streľbe v El Pase na instagrame napísal: „Moje srdce trpí“. Dodal, že sa modlí za rodiny obetí.