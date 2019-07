MPSVR návrh Progresívneho Slovenska na ročný oddych od práce pre zamestnancov odmieta

dnes 15:01 -

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR nesúhlasí s návrhom strany Progresívne Slovensko, aby si zamestnanci mohli po 10 rokoch v práci vziať polročné až ročné voľno a počas tohto obdobia by dostávali dávku zo Sociálnej poisťovne. "Návrh odborne vôbec nezohľadňuje podstatu sociálneho poistenia a nie je v súlade s účelom dávok sociálneho poistenia," uviedla pre agentúru SITA Veronika Husárová z tlačového odboru MPSVR. Dávky sociálneho poistenia podľa nej primárne slúžia na kompenzáciu následkov sociálnej udalostí, akou je napríklad materstvo, zhoršenie zdravia, strata zamestnania, staroba, čo úplne návrh opomína.

"Takáto dávka by nepredstavovala kompenzačný nástroj ale čistý benefit," zdôraznila. Tento návrh preto ministerstvo považuje za neodborný, pripravený bez patričnej odbornej diskusie či odborných analýz.

Ako ďalej uviedla Husárová, aj v súvislosti s vyjadrením, že "človek si len predčasne vyberie časť dôchodkových dávok a o to neskôr pôjde do starobného dôchodku,“ prichádza k odbornej nezrovnalosti a nepochopeniu podstaty ústavného zastropovania dôchodkového veku. "Vzhľadom na ústavne zakotvený dôchodkový strop by zvyšovanie dôchodkového veku pri úmerne čerpanom sabatikale bolo značne limitované," upozornila. Bez zmeny v Ústave SR by podľa nej bolo možné do istej miery zvyšovať dôchodkový vek iba poistencom, ktorí sa narodili pred rokom 1967, a to len v zmysle „základného“ ústavného stropu (64 rokov pre mužov a bezdetné ženy). "V prípade žien, ktoré majú v dôsledku výchovy detí ústavný dôchodkový strop ešte znížený, by možnosť recipročného zvýšenia dôchodkového veku takmer úplne absentovala," tvrdí.

Rezort práce a sociálnych vecí v tejto súvislosti pripomína, že už v súčasnosti Zákonník práce umožňuje tzv. sabatikal. Zamestnávateľ totiž môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Takáto možnosť je zakotvená aj v zákone o štátnej službe. "Služobné voľno patrí jednorazovo v rozsahu najviac šiestich mesiacov štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer v príslušnom služobnom úrade trval nepretržite najmenej desať rokov," citovala Husárová zákon o štátnej službe.

Strana Progresívne Slovensko navrhuje, aby si zamestnanci mohli po 10 rokoch v práci vziať polročné až ročné voľno. Počas tohto voľna by pritom dostávali dávku zo Sociálnej poisťovne. Na tlačovej besede o tom informoval odborník na sociálne témy strany Progresívne Slovensko Michal Páleník. Ak by zamestnanci boli v posledných 10 rokoch poistení v nezamestnanosti, mohli by sa so zamestnávateľom dohodnúť na tzv. sabatikale, teda voľne od práce, počas ktorého by zo Sociálnej poisťovne dostávali dávku vo výške 70 % ich čistej mzdy, resp. 50 % z hrubej mzdy. "Z legislatívneho pohľadu budú niečo medzi evidovaným uchádzačom o zamestnanie a osobou na materskej," povedal. Zamestnanci, ktorí by takúto možnosť využili, by si tým však oddialili vek odchodu do dôchodku. Vek odchodu do dôchodku by sa im totiž predĺžil o obdobie, počas ktorého mali od práce voľno.

Zamestnanci by si tak podľa Páleníka fakticky vybrali časť dôchodku už v ekonomicky aktívnom veku. Túto možnosť by však nemali samostatne zárobkovo činné osoby, keďže podľa Páleníka nie sú kompletne sociálne poistené. SZČO totiž povinne neplatia poistenie v nezamestnanosti. "Sabatikal bude mať neutrálny vplyv na verejné financie. Človek si len predčasne vyberie časť dôchodkových dávok a o to neskôr pôjde do starobného dôchodku," povedal expert na sociálne témy. Toto opatrenie navrhuje strana Progresívne Slovensko zakotviť do zákona o sociálnom poistení.