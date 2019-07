Vychádza drahšie než sme si mysleli

Zdroj: Stumbling and Mumbling

Ekonomický portál Stumbling and Mumbling poukazuje na recesiu z rokov 1980-1982. Tá viedla v USA k významnému dlhodobému zníženiu vzdelanosti a príjmov. Rodičia, ktorým sa znižovali príjmy, znížili výdavky na vzdelávanie, vrátane nákupu kníh. Tým klesá pravdepodobnosť štúdia detí na univerzite. Výsledný efekt bude ešte horší, ak sa vláda rozhodne znížiť finančnú podporu školstva.

Druhou oblasťou je produktivita. Recesia zvyšuje neistotu, ktorá sa prejavuje nižšími investíciami do výrobných prostriedkov a tiež poklesom výdavkov na výskum a vývoj. Následne trpí rast produktivity. Makroekonomické neistoty majú dlhodobý negatívny dopad na ekonomickú aktivitu, ďaleko za hranice jedného cyklu.

Tretia oblasť sú obavy z budúcnosti. Ľudia prechádzajúci ťažkou finančnou situáciou menej investujú do rizikových aktív a klesá u nich pravdepodobnosť, že sa pustia do podnikania. Recesia môže dlhodobo znižovať podnikateľského ducha spoločnosti a zároveň zvyšovať náklad kapitálu.





Stumbling and Mumbling ale pripomína, že recesia môže mať aj pozitívny vplyv. Napríklad na zdravie korporátneho sektora. Mala by totiž z trhu vytlačiť málo efektívne firmy a následne uľahčiť pozíciu tým úspešnejším a celkovo zvyšovať produktivitu. Proti tomuto argumentu ale stojí napríklad to, že po roku 2008 produktivita v USA v podstate stagnuje. Dôvodom môže byť skutočnosť, že finančná kríza doľahne aj na tie najlepšie spoločnosti, pretože sa znižuje celková dostupnosť kapitálu.

Recesia teda môžu spôsobovať väčšie škody, než sa vo všeobecne hovorí. Problém spočíva v tom, že ich príchod sa odhaduje veľmi ťažko a preto sa v podstate nedá reagovať preventívne. Podľa Stumbling and Mumbling si to vyžaduje primeranú makroekonomickú politiku, ale aj inštitucionálne zmeny. Poukazuje riešenie v podobe budovania odolného a dobre kapitalizovaného bankového sektora. Dopady recesie môžu byť viac tlmené automatickými stabilizátormi, akými je progresívne zdanenie a silný štát blahobytu, ktorý môže zaviesť aj garanciu pracovných miest. Takýto prístup síce môže znížiť spomínaný "čistiaci efekt" recesie, ale ten sa dá dosiahnuť aj podporou konkurencie.