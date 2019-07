V prvom polrou si Slováci mohli vyberať z 27 tisíc inzerovaných zánovných áut

dnes 11:16 -

Slováci si za uplynulý polrok mohli vyberať z celkového počtu takmer 27 tisíc inzerovaných jazdených vozidiel vo veku do päť rokov, s nájazdom do 50 tis. kilometrov a vyšším štandardom výbavy. Nájazd kilometrov na tachometri síce oproti minulému roku mierne vzrástol o 690 kilometrov, najčastejší vek zánovných áut ale ostal rovnaký, a to necelý jeden rok. Vyplýva to z analýzy skupiny AURES Holdings.

Najviac vozidiel bolo za prvý polrok 2019 inzerovaných v Bratislavskom kraji (8 698), najmenej v Prešovskom kraji (1 648). „Trh s novými autami oslabuje, a to na úkor zánovných vozidiel. Ľudia si veľmi dobre uvedomujú ekonomickú úsporu u týchto áut oproti novým kusom. Zároveň je obrovskou výhodou okamžitá dostupnosť a továrenská záruka, ktorú tieto autá mávajú. Naviac, spĺňajú parametre ako nové vozidlo,“ uviedol prevádzkový riaditeľ skupiny AURES Holdings Petr Vaněček.

Jemný nárast zaznamenala v prvom polroku ponuka áut poháňaných benzínovým motorom. V porovnaní s predchádzajúcim polrokom, kedy ich na trhu bolo ponúkaných 49,7 %, momentálne je ich 53,4 % pri počte 14 419 kusov. Áut s dieselovým motorom bolo v prvom polroku tohto roka 11 847. Zostávajúcich 712 vozidiel v ponuke tvorili autá poháňané alternatívnymi palivami. Najčastejšia cena zánovných vozidiel sa v prvom polroku ustálila na 19 200 eur. Čo sa týka jednotlivých modelov, na Slovensku v ponuke inzerovaných áut vedú Škoda Octavia, Škoda Fabia, Škoda Rapid, Volkswagen Golf a Kia Ceed.