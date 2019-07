Dovolenku v zahraničí, kde sa neplatí eurom, môže predražiť kurzový vývoj

dnes 12:16 -

Pri ceste na dovolenku do zahraničia, kde sa neplatí eurom, sa často zabúda, že cenu dovolenky môže predražiť aj kurzový vývoj. "Ak euro oslabuje, tovary, služby, a čiastočne aj ceny zájazdov v zahraničí zdražejú, a naopak," povedal analytik Across Private Investments Jakub Rosa. Kurz mien je v zahraničí potrebné podľa vyjadrení bánk sledovať aj v prípade platenia kartou, alebo ak si chce klient vybrať hotovosť z bankomatu.

V medziročnom porovnaní sa z hľadiska kurzového vývoja v najnavštevovanejších destináciách Slovákov najviac oplatí podľa Rosu pobyt v Turecku a v Tunisku. Dôvodom je posilnenie eura voči líre o vyše 20 %, resp. o 7 % v prípade dinára. "Naopak, najmenej sa z menového hľadiska oplatí dovolenka v Egypte v dôsledku posilnenia libry voči euru o 9 %. Mierne sa predraží aj pobyt v Maďarsku, Poľsku a v Čechách," doplnil Rosa.

Hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková klientom cestujúcim na dovolenku do zahraničia odporúča zobrať si so sebou viacero kariet a používať ich hlavne na platenie u obchodníkov. "Je to pre klientov najbezpečnejšie a zároveň najvýhodnejšie, z pohľadu výšky poplatkov a tiež použitého výmenného kurzu pri transakciách v inej mene ako v eurách," povedala pre agentúru SITA Žáčková. Pri platení na dovolenke kartou je podľa nej výhodnejšie vybrať si úhradu čiastky v miestnej mene. "V takomto prípade sa prepočet uskutoční kurzom banky, kde má klient účet, ktorý je výhodnejší," skonštatovala Žáčková.

Výmenný kurz, ktorý banka používa na prepočet kartových transakcií v inej mene ako v eurách, je podľa Žáčkovej výhodnejší ako výmenný kurz pri nákupe valút v hotovosti v banke. Preto je pre klienta výhodnejšie si hotovosť vybrať z bankomatu priamo v krajine, kde dovolenkuje. "Pri výbere z bankomatu v zahraničí však odporúčame jednorazový výber väčšej sumy. V takomto prípade je poplatok za výber kompenzovaný lepším kurzom ako pri zamieňaní hotovosti v zmenárni či v banke," povedala Žáčková.

365.bank odporúča vyberať si hotovosť len v bankomatoch bánk, a nie súkromných spoločností, pretože tam môže klienta vyjsť výber hotovosti podstatne drahšie. "Keby si človek v takomto type bankomatu chcel vybrať napríklad 100 eur, môže ho súkromná spoločnosť zinkasovať poplatkom vo výške pokojne aj šesť eur. Plus sa k tejto sume ešte pripočíta aj poplatok za výber hotovosti od banky, kde má vedený účet," uzavrela PR manažérka 365.bank Linda Gáliková.