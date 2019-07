Kumulácia vkladov obyvateľstva sa v máji spomalila

dnes 10:31 -

Vklady obyvateľstva rástli aj v máji, avšak ich kumulácia oslabila. Ako pre agentúru SITA povedala analytička Poštovej banky Lucia Dovalová, ku koncu mája medziročne vzrástli o 7,5 % a v porovnaní s aprílovým rastom ide o mierne zrýchlenie dynamiky medziročného rastu. Medzimesačne sa celkové vklady obyvateľstva zvýšili podľa analytičky len o 0,1 %, pričom v apríli bol medzimesačný nárast o 0,8 %.

Zmiernila sa podľa Dovalovej dynamika rastu objemu bankových účtov a termínovaných vkladov obyvateľstva. V máji sa zvýšili objemy na bežných účtoch obyvateľstva medziročne o 13,6 %, čo v porovnaní s aprílovým medziročným rastom znamená spomalenie o 0,4 percentuálneho bodu. V medzimesačnom porovnaní vzrástli májové vklady na bežných účtoch len o 0,1 %, pričom v apríli to bol medzimesačný rast o 2 %. Čo sa týka objemu termínovaných vkladov obyvateľstva, tie v máji medziročne klesli 1,7 %.

Za poklesom záujmu o termínované vklady stoja v súčasnosti podľa Dovalovej aj nízke úrokové sadzby, ktoré sú len o niečo vyššie úročené ako bežné účty. "To spôsobuje, že termínované vklady v súčasnosti nie sú výrazne atraktívnejšie ako bežné účty. Našinci tak mohli peniaze investované do termínovaných vkladov presunúť do iných bankových produktov, ktoré ponúkajú vyššie zhodnotenie," povedala pre agentúru SITA Dovalová. Nižšie tempo rastu týchto vkladov však môže podľa nej znamenať, že rástol spotrebiteľský dopyt.

Za aktuálnymi nízkymi úrokovými sadzbami vkladových aj úverových produktov stojí podľa Dovalovej politika Európskej centrálnej banky, ktorá drží hlavnú úrokovú sadzbu na nulovej úrovni už od marca 2016 a s veľkou pravdepodobnosťou aj naďalej bude, a to minimálne až do leta budúceho roka. "Nízke úrokové sadzby netešia vkladateľov, ale radosť z nich majú dlžníci. Od hlavnej úrokovej sadzby ECB sa totiž odvíjajú nielen sadzby na vkladoch, ale aj na úveroch, a vďaka tomu si požičiavame lacnejšie, čo zvyšuje dostupnosť úverov," dodala Dovalová.