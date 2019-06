dnes 20:05 -

Druhý najlepší deň pre americké akcie v tomto roku

Druhý obchodný deň tohto týždňa otvorili výsledky z Južnej Kórei. Spotrebiteľská inflácia síce v máji zrýchlila svoje tempo rastu z 0,6 % na 0,7 %, očakával sa však rast o 0,8 %. HDP sa na medzikvartálnej báze prepadlo o 0,4 %. V Austrálií dnes zasadala miestna centrálna banka, ktorá rozhodla o znížení základnej úrokovej sadzby z úrovne 1,50 % na 1,25 % v súlade s očakávaniami trhu. Dôvodom bolo spomalenie ekonomického rastu a riziká obchodnej vojny. Maloobchodné tržby poklesli v apríli o 0,1 % oproti očakávanému rastu o 0,2 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,01 %, Hang Seng Index -0,49 %, CSI 300 -0,92 %.

Európska Únia priniesla prvý odhad indexu spotrebiteľských cien za máj. Inflácia CPI spomalila svoj rast z 1,7 % na 1,2 %, jadrová inflácie tak isto spomalila z 1,3 % na 0,8 %. Miera nezamestnanosti v eurozóne poklesla v apríli z 7,7 % na 7,6 %, čo znamená pozitívne prekvapenie a najnižšiu hodnotu od októbra 2008. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +1,01 %, CAC 40 +0,51 %, DAX +1,51 %.

Spojené štáty zverejnili továrenské objednávky, ktoré síce v apríli poklesli z 1,3 % na -0,8 %, očakával sa pokles o 0,9 %. Prezident Donald Trump sa vyjadril, že ak Británia opustí EÚ, USA sú pripravené dojednať „úžasnú“ obchodnú dohodu. Obe krajiny môžu objem vzájomného obchodu zdvoj- až strojnásobiť. Americká technologická firma Apple predstavila svoj nový operačný systém pre mobilné zariadenia, ktorý by mal priniesť zvýšenie výkonu v zariadeniach. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA +2,06 %, S&P 500 +2,14 %, NASDAQ +2,65 %.

Najväčší skokan dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Mattel Inc., ktorej cena akcií vzrástla v rámci dnešného dňa o 11,85 %. Dôvodom vysokého rastu bola správa, že firma podpísala medzinárodnú licenčnú zmluvu so spoločnosťou Sanrio Inc. na vývoj hračiek s motívom Hello Kitty. Mattel navrhuje, vyrába a predáva širokú škálu detských hračiek po celom svete. Spoločnosť predáva svoje výrobky maloobchodníkom aj priamo spotrebiteľom.