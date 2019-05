Čína vylučuje ďalšie obchodné rokovania s USA v situácii eskalovania napätia

dnes 9:46 -

Čína považuje šance na pokračovanie obchodných rozhovorov za malé, pokiaľ budú USA pokračovať vo svojich "trikoch".

Čínske štátne médiá signalizovali, že Peking nemá záujem o obnovenie obchodných rokovaní s USA v súčasnej situácii, keď Washington hrozí prijatím ďalších ciel. Vláda tiež uviedla, že zvýši stimuly, aby podporila domácu ekonomiku.

Bez nových krokov, ktoré by ukázali, že USA to myslia vážne, je zbytočné, aby americkí predstavitelia pricestovali do Číny na obchodné rokovania, uvádza sa komentári na blogu Taoran Notes, ktorý používa Peking, aby signalizoval svoje postoje. Zverejnila ho aj štátna tlačová agentúra Sin-chua aj Ľudový denník, čo je oficiálny tlačový orgán Komunistickej strany Číny. Hovorca čínskeho ministerstva obchodu vo štvrtok (16. 5.) uviedol, že nemá žiadne informácie o tom, že by delegácia USA mala pricestovať do Pekingu na ďalšie rokovania.

Tieto signály, že rokovania sa prerušili, presunú pozornosť na stretnutie prezidentov Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa, ktoré by sa malo uskutočniť v júni v Japonsku na summite skupiny G20.

"Ak USA neurobia ústupky v kľúčových otázkach, nemá pre Čínu zmysel, aby pokračovala v rokovaniach," uviedol bývalý predstaviteľ čínskeho ministerstva obchodu a diplomat Čou Siao-ming. "Čínsky postoj sa pritvrdil a nie je dôvod ponáhľať sa s dohodou." Dodal, že prístup USA je odpudivý a že Čína nemá ilúzie o úprimnosti Washingtonu.

Hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng vo štvrtok vyhlásil, že je potrebné vyriešiť tri zásadné veci, než sa dosiahne dohoda. Dodal, že nedávna jednostranná eskalácia napätia zo strany Washingtonu "výrazne poškodzuje" rokovania.