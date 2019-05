Šefčovič bude na palube Air Force One rokovať s americkým prezidentom o energetike

dnes 14:31 -

Budúca spolupráca medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou v energetike by sa mala vyriešiť na palube Air Force One. Eurokomisár zodpovedný za vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič už odcestoval do Washingtionu, aby mohol v utorok rokovať s prezidentom USA Donaldom Trumpom. „Témou je strategická spolupráca v energetike,“ informovala hovorkyňa podpredsedu Európskej komisie Renata Goldírová.

Na palube prezidentského špeciálu Air Force One by sa mali presunúť do mesta Hackberry v americkom štáte Louisiana. „Tam otvoria terminál na vývoz skvapalneného plynu (LNG) do Európy,“ dodala Goldírová s tým, že projekt Cameron LNG má prispieť k vyššej energetickej bezpečnosti Európskej únie vrátane Slovenska.

Podľa slovenského eurokomisára nový terminál na území USA má pre Európu priniesť energetickú bezpečnosť. „Živo si pamätám, ako aj na Slovensku sme počas energetickej krízy v roku 2009 museli robiť ťažké rozhodnutia, či plyn pôjde domácnostiam, nemocniciam alebo priemyslu. Aj preto je energetická bezpečnosť medzi prioritami Energetickej únie, čo v praxi znamená, že každý členský štát musí mať prístup aspoň k trom rôznym zdrojom plynu. Bez skvapalneného plynu to nejde,“ myslí si Šefčovič. Podľa neho EÚ a USA tvoria “ideálny tandem, ideálnu dvojičku“.

„Európa potrebuje viacero dodávateľov plynu, ktorí si budú navzájom konkurovať a ponúkať nám lepšie ceny. Spojené štáty sú zasa najväčší svetový producent plynu. Naša spolupráca má teda strategický význam,“ konštatoval Šefčovič.

Európska komisia chce, aby každý členský štát mohol nakupovať plyn priamo alebo nepriamo z niektorého LNG terminálu na území EÚ. Potrebnú infraštruktúru doteraz podporila sumou približne 656 miliónov eur. V súčasnosti EÚ dováža približne 72 miliárd kubických metrov skvapalneného plynu. Vďaka infraštruktúre by však dokázala doviezť až 210 miliárd kubických metrov. To by pokrylo zhruba polovicu súčasnej spotreby plynu. „Priestor na obchodnú spoluprácu je teda veľký,“ uzavrel Šefčovič.

Súčasný americký prezident Donalnd Trump viackrát skritizoval pripravovaný plynovodný projekt Nord Stream 2. Projekt plynovodu na prepravu ruského plynu popod Baltské more podľa amerického prezidenta spôsobí, že Nemecko sa stane „úplne ovládaným“ a „zajatcom Ruska“.

Plynovodom Nord Stream 2 sa má prepravovať plyn z Ruska do Nemecka, pričom obíde východoeurópske krajiny ako sú Poľsko a Ukrajina. Plynovod zároveň zdvojnásobí objem plynu, ktorý Rusko môže dodávať priamo do Nemecka. S plynovodom nesúhlasia USA a niektoré členské krajiny Európskej únie, ktoré varujú, že plynovod by mohol poskytnúť Moskve väčší vplyv v západnej Európe.