dnes 13:01 -

V marci 2019 rástli aj iné odvetvia priemyslu SR ako automobilky. Uviedol to v komentári k marcovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"V marci sa opäť zredukoval počet sektorov spracovateľského priemyslu, ktoré vykázali medziročný pokles produkcie. Kým v januári ich bolo až osem (z 13) a rast priemyslu bol ťahaný výlučne len automobilovým priemyslom, vo februári ich bolo už len päť a v marci boli len štyri," priblížil.

Naďalej však podľa neho platí, že pokles sa koncentruje najmä do sektorov, ktoré by sa dali považovať za tzv. predstihové sektory, ako sú hutníci (medziročný pokles o 9,5 %) a výroba z gumy, plastov a ostatných nekovových minerálnych výrobkov (pokles o 2,4 %), teda tradične subdodávateľské sektory pre ostatné (najmä exportne orientované) sektory spracovateľského priemyslu či stavebníctva. "Spolu s klesajúcou dôverou v priemysle tento pokles len potvrdzuje, že aktuálny relatívne silný rast priemyslu by sa mohol chýliť ku koncu," priblížil.

Napriek prekvapivo silnejším číslam niektorých významných slovenských exportných odvetví v úvode roka vyhliadky slovenského priemyslu do najbližších mesiacov podľa Koršňáka nie sú ružové. Európske indikátory sentimentu v posledných mesiacoch prevažne klesali. V apríli ďalej padala aj dôvera v slovenskom priemysle, až na 77-mesačné minimum, pričom očakávania slovenských priemyselných podnikov na produkciu v najbližších troch mesiacoch boli dokonca najnižšie od roku 1997 (odkedy existuje tento indikátor). Nižší externý dopyt by tak mohol už v najbližších mesiacoch brzdiť i výkon slovenského priemyslu.

"Aj napriek silným číslam strojárov a výrobcov elektrických zariadení v úvode roka predpokladáme, že cyklickému spomaleniu sa nakoniec nevyhnú. Jedinou výnimkou by mohol byť automobilový priemysel. Ten by mal byť v tomto roku pravdepodobne jediným významnejším zdrojom rastu slovenského priemyslu, za čo vďačí novým výrobným kapacitám a postupnému nábehu produkcie v novej, štvrtej, automobilke v krajine," doplnil.

"Už etablované automobilky by však k rastu produkcie v priemysle ďalej prispievať nemali a podobne ako ostatné sektory domáceho priemyslu (a európsky priemysel) by mali vykazovať skôr známky cyklického spomaľovania. Vďaka ponukovému šoku by sa však slovenský priemysel ako celok mal v tomto roku udržať v čiernych číslach, čo plne potvrdzoval aj prvý kvartál," dodal Koršňák.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej hlavným ťahúňom v marci bola výroba áut, ktorá medziročne vzrástla o 13,6 %, nasledovaná výrobou strojov a iných zariadení (medziročný nárast o 24,1 %). Na druhej strane, najviac priemyselnú produkciu v marci brzdili výroba a spracovanie kovov (pokles o 9,5 %).

Zverejnené údaje priemyselnej produkcie zatiaľ podľa nej nepoukazujú na príliš rázny dosah slabšieho vývoja z Nemecka (aj keď nemecké predstihové indikátory, najmä čo sa týka sentimentu v priemysle, neostávajú veľmi priaznivé). V údajoch vidieť aj príspevok novej automobilky, ktorá postupne nabieha smerom k plnej produkcii. Vzhľadom na odlišné načasovanie Veľkej noci tento rok (apríl a nie marec ako vlani) budú aprílové údaje priemyslu pravdepodobne slabšie.

"Celkovo tento rok očakávame zmiernenie tempa rastu slovenskej ekonomiky na 3,4 % vzhľadom na vývoj externého prostredia a prítomné negatívne riziká (pomalší rast Číny, Nemecka a eurozóny, nedoriešený protekcionizmus, brexit a možné implikácie týchto faktorov na automobilový sektor). Nižšie tempo rastu ide hlavne na vrub externého prostredia, hlavným ťahúňom ostane silný domáci dopyt. V budúcom roku výhľad nemeníme a očakávame rast HDP o 3,6 %," dodala Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR v piatok informoval o tom, že priemyselná produkcia v marci 2019 medziročne vzrástla o 7,3 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v marci 2019 oproti februáru 2019 zvýšila o 1,2 %.