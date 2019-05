dnes 15:31 -

Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) kritizuje vládu za ďalší pokles ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo štvrtok zverejnila správu, podľa ktorej sa ukazovateľ prepadol na 1,32 % hrubého domáceho produktu (HDP). Závery správy rozpočtovej rady sú alarmujúce a každá vláda by sa mala odteraz správať už len zodpovedne, uviedlo vo štvrtok OĽaNO vo vyjadrení zaslanom médiám.

"Správa vystavila súčasnej vláde vysvedčenie a jasne ukázala, že jej známky sa od nástupu stále zhoršujú. Nepomohla ani jej rekonštrukcia," povedal poslanec hnutia Eduard Heger. "Je to už tretia zlá sprava o verejných financiách počas jedného týždňa, čo len naznačuje, že sa ich stabilita rúca ako domček z karát," dodal poslanec.

OĽaNO vyčíta vláde, že nevyužila hospodársky rast na dostatočnú konsolidáciu verejných financií a tiež rizikový vývoj verejných financií v zdravotníctve. "Ďalší prepad si nemôžeme dovoliť, inak na to tvrdo doplatia naše deti," dodal Heger.

Správa RRZ zohľadnila možné zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu za rok 2018 po jeho preverení Európskym štatistickým úradom. Prípadné potvrdenie nárastu deficitu o 0,3 % HDP sa v hodnotení RRZ dodatočne neprejaví. "V prípade, že by to preverovanie nepotvrdilo, že je to jednorazový vplyv alebo zmenilo jeho rozsah, ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti by sa mierne zlepšil a bol by mierne lepší, ako bol ten v poslednej správe a dosiahol by hodnotu asi 1,12 % HDP," povedal predseda rady Ivan Šramko.

Správa RRZ naopak nezohľadnila schválený dôchodkový strop. Jeho vplyv na verejné financie odhadli analytici na jedno percento HDP. Dopad tohto opatrenia sa prejaví až v správe za rok 2019.