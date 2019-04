Debetné, kreditné aj charge: Ako si vybrať platobnú kartu do firmy

Zdroj: ZBK

Foto: SITA/AP

dnes 0:16 -

Karta s poistením znamená, že zamestnanci sú poistení pri každej ceste do zahraničia. Pre firmu je zase výhodné, že dostane výpis všetkých transakcií, má prehľad o čerpaní, čo je dôležité aj pre správne vyúčtovanie služobných ciest.

Platobné karty na firemné účely sa rozdeľujú na debetné, kreditné a charge karty. „V rámci týchto kategórií vydávajú banky rôzne produkty od kariet vhodných pre malých podnikateľov až po firemné karty pre zamestnancov veľkých korporácií,“ hovorí Marcela Králová, podpredsedníčka Združenia pre bankové karty.



Jednotlivé typy platobných kariet sa pritom líšia svojimi parametrami, službami a benefitmi, ale aj vzhľadom. „Podľa toho, akú kartu si klient zvolí, poplatky sa pohybujú v rozmedzí od 10 do 100 eur ročne za kartu. No banky tiež ponúkajú možnosť vydania firemnej karty, prípadne aj viacerých kariet, v rámci balíka služieb k účtu,“ dodáva. Prísnejšie pritom banky posudzujú splnenie podmienok pri firemných kreditných kartách, nakoľko tu banka schvaľuje firme celkový úverový rámec. „Štandardne sa vyžaduje, aby firma existovala minimálne dva roky a aby jej konateľ doložil daňové priznanie a účtovné výkazy. V každej banke sú nastavené pravidlá, aké doklady treba predložiť,“ vysvetľuje Marcela Králová.





Ako si vybrať platobnú kartu do firmy?

Rozhoduje oblasť podnikania, ale aj to na čo sa bude firemná karta najčastejšie používať. „Je rozdiel, či chce kartu malý podnikateľ, ktorý kreditnou kartou potrebuje vykryť dočasný nedostatok hotovosti a potrebuje nakúpiť materiál alebo malý podnikateľ, ktorý často cestuje do zahraničia. A úplne iný prípad je zase väčšia spoločnosť, ktorá chce dať karty jednotlivým zamestnancom na služobné cesty,“ hovorí Marcela Králová. Preto je dôležité ujasniť si hneď na začiatku, čo od podnikateľského účtu a k nemu vydanej karty majiteľ očakáva a čo potrebuje pri svojom podnikaní účtom vykryť. Zároveň uvádza základné kritériá, ktoré by si mal s bankou ujasniť každý majiteľ firmy, ktorý žiada o vydanie karty:

• Aké má karta limity a či sa napríklad dá nastaviť hotovostný limit na nulu (ak nechce, aby zamestnanci vyberali kartami hotovosť)

• Či sa karta dá použiť na objednávanie leteniek a hotelov cez internet

• v prípade kreditnej karty aké dlhé je bezúročné obdobie a možnosti splácania dlžnej sumy

• Či je ku karte cestovné poistenie poskytované v cene karty alebo či je možnosť si ho prikúpiť a za aký poplatok

• Či karta poskytuje vstup do letiskových salónikov

• Aké výpisy bude dostávať z banky, aby vedel jednoducho vyúčtovať všetky služobné náklady

• Či môže získať odmenu za platbu kartou alebo získať peniaze späť z každej platby

• Či je ku kartám poskytované poistenie pre prípad zneužitia karty a iné.

Pre menšieho živnostníka je tak vhodná skôr firemná debetná karta vydaná k podnikateľskému účtu. „V prípade, že potrebuje vykryť nedostatok hotovosti, napríklad ak je jeho podnikanie ovplyvnené sezónnosťou, je pre neho vhodná aj kreditná karta,“ myslí si Marcela Králová. Zároveň však upozorňuje, že dôležitým pre neho bude čo najdlhšie bezúročné obdobie, nízke mesačné minimálne splátky a nízky poplatok za kartu. „Kreditná karta je pre neho ideálna aj vtedy, ak často cestuje do zahraničia a aj v rámci Slovenska,“ dodáva.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným by jej konateľ mohol mať vydanú prestížnejšiu kartu, napríklad zlatú kreditnú kartu s cestovným poistením, možnosťou vstupu do letiskových salónikov a s asistenčnými službami. I keď je takáto karta bežne drahšia, jej držiteľ získa aj množstvo služieb, ktoré môže využiť bez ohľadu na to, či cestuje služobne alebo súkromne. „Majiteľ firmy môže zároveň dať vydať aj bežnejšie karty pre svojich zamestnancov, ale pokiaľ cestujú na služobné cesty do zahraničia, tak tiež sú vhodné firemné kreditné karty s cestovným poistením,“ uvádza Marcela Králová. Banky neobmedzujú počet vydaných kariet k účtu a existujú prípady, kedy majú veľké firmy vydaných aj viac ako 100 kariet k jednému účtu.