Spoločenský status: 6 spôsobov, ako mladí boháči predefinovali pojem luxus

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:34 -

Personalizované zážitky

Namiesto fyzických vecí uprednostňujú zážitky. A za „niečo iné“ čím sa dokážu odlíšiť od ostatných, sú ochotní pustiť nemalé sumy. Napríklad si na hudobnom festivale priplatia za gurmánske pochúťky od súkromného kuchára a po areály sa prevážajú na golfovom vozíku so šoférom. Mnohé festivaly sa tomuto trendu prispôsobili a ponúkajú VIP programy. Podobne je to aj v nočných kluboch, kde sú VIP hostia od plebsu oddelení saténovou šnúrou. Ako elita už presúvajú pozornosť od tovaru, smerom k osobnej skúsenosti, ktorá ale bude niečím jedinečná. Vyhľadajú luxusné hotely, ktoré ponúkajú personalizované služby ako kokteilovú obsluhu, ktorá mieša nápoje priamo na izbe. Luxus už nie sú biele rukavice a biele obrusy, už to nie je formalita. Bohatí majú smäd po neznámom a idú na trhy, kde ich priatelia ešte neboli. Napríklad oblasť wellnessu, je čoraz viac považovaná za modernú formu luxusu. V súlade s tým, sa upravuje aj ponuka kúpeľov, aby dokázali ponúknuť nové skúsenosti.







Značky na základe poslania a hodnôt

Konkrétne značky už nezohrávajú takú rolu v živote mladých boháčov ako kedysi. Už sa „nenosí“ lojálnosť k jednej značke, tak ako to bolo v prípade ich rodičov, či prarodičov. S väčšou pravdepodobnosťou siahnu po niečom novom, ak sa to bude spájať s ich osobnými hodnotami a vášňou. Stále viac už bohatí hodnotia značku z hľadiska poslania. Ako prispieva k všeobecnému dobru. „Ak sa rozhodnem kúpiť tento produkt, čo to hovorí o mne a mojich hodnotách?" Takýto druh prístupu sa netýka len tovaru, celé odvetvia vyvíjajú alebo upravujú služby tak, aby vyhovovali záujmu zákazníkov.



Symbol statusu: luxusné tenisky

Bohatí mladí ľudia sa nevyhýbajú nakupovaniu. Najčastejšie investujú do luxusných tenisiek, ktoré prezentujú ich miesto v spoločnosti. Obuv je podľa najnovšej správy skupiny NPD najvýkonnejšou kategóriou na on-line trhu s luxusným tovarom a na čele stoja samozrejme tenisky. Vďaka túžbe po pohodlí a voľnočasovom štýle za to môžu do určitej miery mladí ľudia. Výsledkom je, že bohatí mileniáli neváhajú dať 900 dolárov za tenisky, ktoré povýšili na ikonu vo svete módy.





Mestská móda na luxusnom trhu

Športovo ležérna. Mnohé luxusné značky sa museli začať zaoberať myšlienkou ponúknuť streetwear, aby uspokojili dopyt zo strany majetných mileniálov. Táto subkultúra v móde tu bola po celé desaťročia, ale popularitu jej získať dopomohli sociálne siete. Mladí začínajú uprednostňovať jedinečnosť nad remeselným spracovaním, už to nie je prípad túžby po tradičnej forme luxusu. Módne domy zvučných mien sa čoraz sústreďujú na tento rastúci trend podporovaný sociálnymi médiami. Aj značke Gucci sa podarilo vďaka tomuto trendu v roku 2015 opäť dostať na výslnie.



Sociálne médiá na ovplyvňovanie módnych trendov

Streetwear je vynikajúcim príkladom toho, ako bohatí mladí ľudia používajú Instagram na ovplyvňovanie trendov v luxusnej móde. Celebritní influenceri, ako je Kim Kardashianová, diktujú, čo práve letí v luxusnom svete. Trendy, ktorými sa pochvália na sociálnej sieti potom preberajú masy. Sociálne siete zmenili zaužívanú paradigmu, kde si značky vytvárali svoj verejný obraz smerom zhora dole, prostredníctvom reklám a budovaním si vzťahov s módnymi časopismi a redaktormi. Dnes je to inak, každý má smartfón a môže sa stať„ ovplyvňovačom.“ Prostredníctvom zverejňovaných obrázkov a komentárov sa podieľať na imidže značky. Módne časopisy už postupne strácajú vplyv.







Luxus je dostupný a zdieľateľný

Mladí veria zdieľanej ekonomike. Kladú menší dôraz na vlastníctvo a viac na zdieľanie, výmenu a obchodovanie. Základom je prístup k vyhľadávaným tovarom. Už to nie je len odvoz Uberom domov a prenájom ubytovania cez Airbnb. Podobné služby sa objavujú aj v luxusnom svete. Dokážete si prenajať luxusné spoločenské šaty na mimoriadnu príležitosť, ale aj bundu či kabelku na celý mesiac. Svoj význam podčiarknuť Rolexami aj keď práve nemáte niekoľko tisíc na ich nákup. Tieto služby robia luxus dostupnejším aj pre iných, čím sa narúša emocionálna sila luxusu.