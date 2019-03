F. Komora: Z Poľska sa stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov

dnes 14:31 -

Z Poľska sa v súčasnosti stáva jeden z dôležitých dopravných uzlov, končí v ňom nová Hodvábna cesta, železničné spojenie medzi Áziou a Európou. Ponuky z poľských prístavov sú celkom zaujímavé z hľadiska ceny, budú sa ešte študovať. Uviedol to prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR František Komora počas odbornej diskusie Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu.

Poľsko veľmi rozumne využíva kombináciu rôznych druhov dopravy, dodal. "Keď robíte logistiku, musíte mať vždy alternatívy,“ zdôraznil.

V Európskej únii platí, že krajina, kde sa tovar vyclieva, si môže ponechať časť vybraného cla. V súvislosti s možnou výstavbou prekladiska v Košiciach, ktoré by bolo spojené s talianskym prístavom Terst povedal, že by to bolo veľmi dobré riešenie pre Slovensko, aj pre voľnú pracovnú silu na východe krajiny.

Zo Slovenska do poľských prístavov prepravujú firmy viac priemyselné tovary. Tovary ako obilie sa prepravujú cez Nemecko, Chorvátsko alebo Slovinsko, uviedol predseda predstavenstva Trnavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ján Gabriel. "Poliaci ponúkajú možnosti, ktoré nadväzujú na súčasnú situáciu," uviedol a pripomenul brexit, odchod Veľkej Británie z Európskej únie, a dianie na Ukrajine, ktoré ovplyvňuje medzinárodnú prepravu. Ponuky z Poľska považuje za zaujímavé v porovnaní s inými prístavmi v Európe.

Zástupca poľského veľvyslanca v SR Piotr Samerek uviedol pre TASR, že evidujú trend nárastu objemu tovarov v poľských prístavoch a termináloch a colné služby sú na to pripravené.

Prepravcovia prezentovali možnosti terminálov a rozvoj baltických prístavov ako Gdansk a Gdyňa, námorné spojenia s Veľkou Britániou, Čínou, Ruskom a Škandináviou a význam severo-južnej trasy v Európe v preprave tovarov, ktorá vedie cez Slovensko. Odznela aj informácia, že lodná preprava z Číny na poľské pobrežie, kde je aj hlbokovodný terminál, trvá mesiac.