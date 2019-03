Podľa Bundesbank ekonomika Nemecka pokračuje v 1. kvartáli v útlme

dnes 17:16 -

Nemecká ekonomika pokračuje v 1. štvrťroku v útlme. Dôvodom je slabá priemyselná produkcia, klesajúci zahraničný dopyt po autách a zhoršujúce sa nálady vo výrobnom sektore. Uviedla to v pondelok vo svojej mesačnej správe nemecká centrálna banka.

Nemecko len tesne uniklo v závere minulého roka recesii, keď vývoj ekonomiky v 2. polroku nepriaznivo ovplyvnili problémy v kľúčovom automobilovom sektore. Najnovšie ukazovatele naznačujú, že ak sa ekonomika začne zotavovať, tak v najlepšom prípade len veľmi pomaly. To signalizuje ďalšie ťažkosti v eurozóne.

Hlavným problémom nemeckého automobilového sektora sú nízke objednávky z krajín mimo eurozóny. Podľa Bundesbank to bude opäť výrobný sektor, ktorý bude brzdiť celkový ekonomický rast, už tretí kvartál po sebe. Na druhej strane, centrálna banka očakáva, že podporu rastu v 1. štvrťroku by ekonomike mali poskytnúť stavebníctvo a súkromná spotreba. "Ako signalizuje výrazný rast maloobchodných tržieb, súkromná spotreba by sa mohla opätovne výrazne zotaviť," uviedla Bundesbank.