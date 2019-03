Posudzovanie zdravotného poistenia vo Veľkej Británii sa ihneď po tvrdom brexite meniť nebude

dnes 16:16 -

Prístup slovenských úradov pri posudzovaní účasti v systéme zdravotného zabezpečenia by sa ani po tvrdom brexite ihneď meniť nemal. Predpokladá to vládou schválený návrh zákona o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody. Podľa tohto materiálu by totiž mali do konca roka 2020 postupovať voči osobám zúčastneným na systéme zdravotného zabezpečenia v Spojenom kráľovstve rovnako ako voči osobám zdravotne poisteným v inom členskom štáte. Tento návrh pritom vychádza z deklarácie Veľkej Británie, že bude obdobne postupovať voči občanom členských štátov únie.

Rovnako ani v prípade tvrdého brexitu by sa nemali meniť nároky občanov Spojeného kráľovstva žijúcich na Slovensku priznané podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. „Získané nároky, o ktorých sa rozhodlo najneskôr ku dňu predchádzajúcemu dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva, pretrvajú i naďalej. Uplatnenie tejto zmeny predpokladá zaručenú vzájomnosť zo strany Spojeného kráľovstva,“ uvádza sa v návrhu zákona o tvrdom brexite.

Tento zákon sa venuje aj oblasti liekovej politiky. Podľa návrhu by totiž lieky z Veľkej Británie registrované v Slovenskej republike, ktoré boli v našej krajine povolené pred vystúpením Spojeného kráľovstva z únie, sa budú považovať za lieky z členského štátu únie. Zabezpečiť sa tým má najmä dostupnosť liekov, ktoré sú na Slovensku registrované a v súčasnosti k nim neexistuje žiadna relevantná náhrada.