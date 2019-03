Chobotnica na raňajky: Bizarné stravovacie návyky technologických miliardárov

Zdroj: businessinsider

Foto: TASR/AP;SITA/AP

dnes 0:33 -

Hoci majú dosť peňazí na zdravú stravu, len preto, že sú miliardári ktorí si môžu dovoliť drahých osobných kuchárov alebo tie najvyberanejšie potraviny, neznamená to, že sú ochotní držať sa diét, ktoré by boli pre nich osožné. Niektorí technologickí miliardári sú známi svojimi poburujúco nezdravými stravovacími návykmi, iní až bizarnými. Zatiaľ čo niektorí experimentujú v duchu poslednej módy, ako je paleo diéta a vegánstvo, iní dávajú prednosť čokoláde, dokonca aj na raňajky. Alebo sa jednoducho vykašľú na jedlo na celé dni.

Mnohí sa snažia bohatých nesledovať, aby sa aspoň priblížili ich úspechu. Ale kopírovať ich stravovanie nedáva žiadnu záruku, že sa to neodrazí na vašom zhoršenom zdravotnom stave. Pozrime sa na niektorých technologických boháčov, ktorí verejne rozprávajú o svojich stravovacích návykoch.







Richard Branson, zakladateľ Virgin Group

Podľa vlastných slov odhaduje, že vypije 20 šálok čaju denne. "Neviem ako by som dokázal prežiť bez anglického raňajšieho čaju," povedal Branson pre Daily Mail v roku 2016. V roku 2010 ale povedal, že na raňajky sa u nich podáva ovocný šalát a müsli. Občas si dožičí aj sleďovité ryby. Ako vieme, Branson žije na svojom súkromnom karibskom ostrove Necker Island. Miliardár vypĺňa svoje dni cvičením, dostatok času venuje aj svojej rodine a samozrejme obchodným stretnutiam, ktoré si zvyčajne naplánuje „počas obeda“, aby tak pomohol „odľahčiť náladu“. Večeru uprednostňuje vo väčšej skupine, "kde sa zdieľajú príbehy a nápady."





Jeff Bezos, šéf Amazonu

Vyhýba sa skorým ranným stretnutiam, takže má čas na zdravé "pokojné" raňajky bez "mastných konvenčných potravín." Pred časom hovoril o tom, ako čas navyše využíva na rána so svojou manželkou, Mackenzie Bezosovou a ich štyrmi deťmi. To sa už pravdepodobne zmenilo vzhľadom na blížiaci sa rozvod. Miliardári sú známi tým, že sú excentrickí, a to sa prejavuje aj pri výbere jedla. Na stretnutí so spoločnosťou Amazon si Bezos údajne objednal na raňajky stredomorskú chobotnicu so zemiakmi, slaninou, zeleným cesnakovým jogurtom a strateným vajíčkom. Neskôr na stretnutí využil Bezos svoje raňajky ako metaforu pre obchodnú stratégiu spoločnosti Amazon: „Si chobotnica, ktorú mám na raňajky. Keď sa pozriem do menu, ty si to, čomu nerozumiem, čo som nikdy nemal. Musel som mať na raňajky chobotnicu."







Investor Mark Cuban

V roku 2014 uviedol, že jeho raňajky pozostávajú zo šálky kávy a dvoch koláčikov od Alyssa's Cookies. Tieto sušienky majú vysoký obsah proteínov, vysoký obsah vlákniny a nízky obsah sacharidov. Cuban povedal, že "už len toto budem jesť." Má rád cookies natoľko, že pomohol založiť firmu a investoval do spoločnosti.





Bill Gates, zakladateľ spoločnosti Microsoft

Ako vieme, miluje Diet Coke natoľko, že vypije tri alebo štyri koly denne. Pritom nezabúda ani na hliníkovú dózu, "všetky tieto plechovky tiež znamenajú až 15,8 kila hliníka ročne," napísal Gates v roku 2014. Gatesove stravovacie návyky nie sú o nič lepšie. Podľa vlastných slov raňajkuje kakaové cereálie, a jeho žena Melinda tvrdí, že na raňajky neje vôbec nič. Tiež zrejme miluje cheeseburgery. Joe Cerrell, výkonný riaditeľ nadácie Gatesových, povedal, že každý, kto má naplánovaný obed s Gatesom, by mal očakávať, že bude mať cheeseburger, "bez ohľadu na to, kto ste," povedal Cerrell pre Telegraph v roku 2016. „Niekoho vždy pošle na nákup do McDonalda.“





Steve Jobs, spoluzakladateľ Apple

Opäť človek známy pre svoje zvláštne stravovacie návyky. Dokázal niekedy jesť len jednu alebo dve potraviny po celé týždne. V určitý čas to bola napríklad výhradne mrkva a jablká. Inokedy svoju ovocnú diétu rozšíril o zeleninu, orechy, semená a zrná. Jobs si zrejme myslel, že vďaka vegánskej strave nemá žiadne telesné pachy. Bol presvedčený, že neopotrebuje pravidelne používať deodorant ani sprchu. Niekedy sa mu podarilo celkom rýchlo postarať o to, aby počas dní, kedy vôbec nejedol, „vytvoril pocity eufórie a extázy“.





Mark Zuckerberg, generálny riaditeľ Facebooku

Pri raňajkách nie je vôbec vyberavý. Dokáže zjesť všetko, na čo má práve chuť, pretože "nechce zbytočne plytvať časom na malé rozhodnutia." Ale to neznamená, že by Zuckerberg vôbec so stravou neexperimentoval. V roku 2011 si stanovil "osobnú výzvu", stravovať sa výhradne mäsom zvierat, ktoré sám usmrtil. Jeho "zabite si to čo zjete" strava zahŕňala kozy, ošípané, kurčatá a homáre. Zuckerberg sa nehanbil podávať jedlo zo zvierat, ktoré sám zabil, svojim priateľom a návšteve. Kedysi u neho bol aj šéf Twitteru Jack Dorsey, ponúkol mu čerstvé mäso z kozy, ktorú práve zabil. Dorsey povedal, že si pamätá, ako sa kozľacie podávalo studené, takže sa celý večer vydržal pri šaláte.