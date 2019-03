USA sa do 5 rokov stanú najväčším exportérom ropy na svete

dnes 11:01 -

USA budú exportovať viac ropy než Rusko a do roku 2024 môžu zosadiť Saudskú Arábiu z postu najväčšieho vývozcu, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Prognóza IEA prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo export ropy z USA dosiahol rekordných 3,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) za deň. Spojené štáty tiež vyvážajú 5 miliónov barelov ropných produktov denne.

Export v nasledujúcich rokoch stúpne, keďže boom produkcie z bridlíc v USA bude pokračovať, uviedla IEA vo svojom 5-ročnom výhľade. IEA predpokladá, že produkcia ropy v USA, ktorá sa už aktuálne pohybuje na rekordnej úrovni 12 miliónov barelov denne, stúpne do konca roka 2024 o ďalšie 4 milióny barelov denne.

"Prichádza druhá vlna bridlicovej revolúcie v USA," uviedol šéf IEA Fatih Birol. Na USA bude podľa neho pripadať v najbližších 5 rokoch až 70 % nárastu globálnej produkcie ropy a okolo 75 % nárastu obchodovania so skvapalneným zemným plynom (LNG). "To zamieša medzinárodnými tokmi obchodu s ropou a plynom a bude to mať rozsiahly vplyv na energetickú geopolitiku," dodal.

USA v roku 2018 predbehli Saudskú Arábiu a Rusko a stali sa najväčším producentom ropy. Keď sa Spojené štáty dostanú pred nich aj v oblasti exportu, ešte viac sa zníži ich vplyv na ropnom trhu.

Saudská Arábia a Rusko vytvorili v posledných rokoch alianciu, ktorá koordinuje ťažbu medzi Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími veľkými producentmi. Táto aliancia nazývaná OPEC+ počas väčšieho času z uplynulých dvoch rokov obmedzovala ťažbu, čo pomohlo podporiť ceny.

Za väčšinou rastu ťažby v rámci OPEC bude v najbližších 5 rokoch Irak, očakáva IEA. Zvýšenie produkcie Iraku pomôže vykompenzovať pokles v Iráne a Venezuele.