Najväčšie bohatstvo: Kto sa postará o naše zdravie?

Trh s wellness pomôckami a službami je jedným z rýchlo rastúcich globálnych odvetví. Podľa štúdie Global Wellness Institute sa trh s wellness službami a tovarmi dostal na hodnotu 4,2 biliónov dolárov. Z odvetví spadajúcich pod tento segment sú najväčšími osobná starostlivosť o pleť a telo, kde trh má objem 1,1 bilióna USD, nasledujú zdravé stravovanie a výživa s objemom 702 miliárd USD a wellnessová turistika je na treťom mieste so 639 miliardami USD obratu.

Obyvatelia, zamestnávatelia a poisťovne, všetci sa snažia o zlepšenie zdravotného stavu a zároveň minimalizáciu nákladov a strát. V ponuke zamestnaneckých benefitov sa čoraz častejšie objavujú ponuky na vstupy do posilňovní, wellness centier či spa zariadení.



Mnohí zamestnávatelia využívajú spoluprácu s firmami ako je Classpass, ktorá poskytuje globálny prístup do fitness centier vo viac ako 2500 mestách po celom svete. Firma so sídlom v New Yorku bola založená v roku 2013 a pomocou mobilných zariadení umožňuje vstup s jednou permanentkou do celého spektra posilňovní a štúdií. V minulom roku pripravila firma sériu video klipov, ktoré svojim klientom poskytuje ako zdroj inšpirácie na cvičenie vo chvíli, keď sa nachádzajú v meste, ktoré nemá žiadne fitnescentrum zapojené do Classpass siete. Firma má obrat približne 45 miliónov USD a v doterajších kolách upisovania akcií od privátnych investorov vyzbierala viac ako 239 miliónov USD. V spoločnosti Classpass sa stretli investori ako Temasek Holding zo Singapuru, alebo Acecap.





Ponuky z oblasti wellnessu však neprinášajú len zamestnávatelia. Významný rast prejavujú aj služby wellness na letiskách a v hoteloch, ktoré sú zamerané na obchodných cestujúcich. Letiská a hotely sa spájajú s firmami ako Skinjay z Francúzska, alebo ROAM Fitness z Baltimore.



Skinjay ponúka špeciálny difúzor, ktorý sa umiestni do sprchy medzi kohútik a sprchovú hlavicu. Do difúzora sa vsunie Skinjay kapsula, podobná kapsliam do kávovarov, ktorá obsahuje esenciálne oleje a tlak vody v sprchovacej hadici mieša obsah kapsule s tečúcou vodou v sprche. Je príjemné sa v hotelovej kúpeľni pohrať s kapsulami a osviežiť sa navoňanou obohatenou vodou. Tento biznis koncept ocenili investori zatiaľ injekciou kapitálu vo výške 5,3 milióna USD.







ROAM Fitness má zámer umiestniť malé fitness centrá na letiská už do zón za bezpečnostnou kontrolou. Cestujúci tak už po odovzdaní batožiny a prechode cez magnetické detektory môže stráviť čas na strojoch a lavičkách a následne sa odobrať k svojmu letu.

Na diaľkových letoch American Airlines ponúkajú špeciálne pomôcky pre lepší spánok od firmy Casper. Ide o na mieru vyrobené matrace a podhlavníky na sedadlo business class, ktoré má zlepšiť spánok na palube lietadla. Casper je firma so zameraním na zlepšenie spánku a ponúka matrace, podhlavníky, podložka, nočné lampy a iné vybavenie. Firma vznikla v roku 2013 a medzi investorov, ktorí naliali zatiaľ 240 miliónov USD do jej rozvoja patria napríklad Kevin Spacey, alebo obchodná sieť Target.





Zdravá výživa je premetom záujmu rôznych skupín spotrebiteľov s rôznymi cieľmi. Rovnako ponuka v tomto segmente je pestrá. Ako jeden z najzaujímavejších startupov označujú žurnalisti firmu Elysium Health, ktorá prináša na trh doplnky výživy s účinkami na spomalenie procesu starnutia ľudského organizmu. Na báze proteínu NAD má ich výrobok podnietiť ľudské bunky k produkcii látok, ktoré starnutie spomalia. Za spoločnosťou stoja zakladatelia, ktorí v minulosti pracovali pre investičný fond Sequoia, banku JP Morgan a Univerzitu MIT. Doteraz sa im podarilo od investorov vyzbierať 31 miliónov dolárov.

Prostriedky na chudnutie, v tomto prípade však takpovediac ušité na mieru, dodáva startup pod názvom Thryve Inside. Ich koncept je postavený na teste, ktorý si urobí spotrebiteľ sám. Výsledok testu zašle spoločnosti a tá na základe analýzy zloženia mikróbov v jeho črevách dodá mix látok špeciálne pripravených pre konkrétnu osobu. Účinok výživového doplnku by mal byť v redukcii hmotnosti, zlepšení trávenia a zlepšení energie a nálady. Takmer 1,5 milióna zainvestovali do tejto myšlienky investori ako Pivot North Capital, alebo Unilever Ventures.