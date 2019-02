Honda sa chystá oznámiť zatvorenie svojho závodu v britskom Swindone

dnes 16:16 -

Honda vyrába v Swindone viac ako 100.000 modelov Civic pre globálny trh. Je to jej jediná továreň v Európskej únii (EÚ). Minulý mesiac automobilka oznámila, že v apríli zastaví výrobu na šesť dní v rámci príprav na akékoľvek problémy s dodávkami po brexite.



Tento krok má podľa vedenia firmy zabezpečiť jej prispôsobenie sa "všetkým možným výsledkom brexitu z hľadiska logisticky a hraníc", najmä čo sa týka možného zdržania časti zásielok na hraniciach.

V minulom roku viceprezident divízie Honda Europe Ian Howells varoval, že ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody, firmu to bude stáť desiatky miliónov libier. Upozornil tiež, že odchod z bloku bez dohody by ovplyvnil konkurencieschopnosť automobilky v Európe.



Dodal, že japonská firma sa pripravuje na brexit bez dohody, ale nespomínal možný odchod zo Swindonu.