Prípadné 25-% dovozné clá by mohli nemecký vývoz áut do USA znížiť až o 50 %

Navrhované 25-percentné dovozné clá na autá zo strany USA by mohli znížiť export automobilov z Nemecka do Spojených štátov v dlhodobom meradle až o 50 %. Zároveň by mohli výrazne ovplyvniť vývoz aj do ďalších krajín. Ukázala to najnovšia štúdia nemeckého ekonomického inštitútu Ifo.

"Celkový export áut z Nemecka by tieto clá mohli zredukovať o 7,7 %, čo by predstavovalo približne 18,4 miliardy eur," povedal Gabriel Felbermayr z Ifo.

Nemecký automobilový sektor očakáva rozhodnutie v najbližších dňoch. Americké ministerstvo obchodu by malo do nedele 17. februára oznámiť prezidentovi Donaldovi Trumpovi svoje odporúčania, či dovoz áut a autodielov predstavuje pre Spojené štáty "bezpečnostné riziko," a navrhnúť možnosti, ako túto otázku riešiť.