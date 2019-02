Neisté výsledky PMI

včera 21:05 -

V Ázii dnes pokračujú oslavy nového roka a jarný festival, vďaka ktorým sa neobchoduje. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,19 %, Hang Seng Index 0 %, CSI 300 0 %.

Nemecké ministerstvo priemyslu dnes oznámilo, že zdravie firiem ako Siemens, Thyssenkrupp, Deutsch Bank či automobiliek je v národnom záujme. Dnes boli v Eurozóne vyhlásené výsledky PMI za služby v januári. V Španielsku index vzrástol o 0,7 bodu na 54,7. V Taliansku naopak klesol o 0,8 bodu na 49,7. Vo Francúzsku taktiež klesol o 1,2 bodu na 47,8. V Nemecku výrazne vzrástol o 1,2 bodu na 53. A nakoniec za celú eurozónu PMI zostal na nezmenení na 4 ročnom minime na úrovni 51,2. Predaje nových áut v Anglicku v januári medziročne klesli o 1,6% na 161 tis. pričom dopyt po alternatívne poháňaných vozidlách vzrástol o 23% na 6,8% podiel na trhu po automobiloch. Britské maloobchodné konzorcium dnes vyhlásilo výsledky maloobchodných predajov, ktoré vzrástli v januári o 1,8%, pričom sa očakával ich pokles o 0,2%. Maloobchodné predaje za Eurozónu v januári poklesli o 1,6%, čo je najväčší pokles od mája 2011, pričom najviac klesli predaje non-food a to o 2,7%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 1,57 %, CAC 40 + 1,66 %, DAX +1,71 %.

Objem globálnych dlhopisov, ktoré sa obchodujú v zápornej sadzbe je na najvyššej úrovni od marca. Spôsobuje to záujem investorov, ktorí opäť hľadajú bezpečné prístavy. V Amerike PMI za služby v januári poklesol o 0,2 bodu na 4 mesačné minimum na úrovni 54,2 bodu. Nevýrobný PMI za január taktiež klesol a to o 1,3% na úroveň 56,7, čo je najnižšia hodnota za posledných 6 mesiacov. Poklesol najmä v dôsledku toho, že respondenti prejavili obavy ohľadom uzavretia vlády, no čo sa týka celkových obchodných podmienok, zostali prevažne optimistickí. General Electrics má zaplatiť pokutu 50 mil. EUR francúzskej vláde potom, čo nedodržala dohodu ohľadom vytvorenia nových pracovných miest. Dnes o 3 v noci očakávame Trumpov prejav o stave únie. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA + 0,67 %, S&P500 +0,46 %, NASDAQ + 0 ,74 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu S&P500 bola spoločnosť Estee Lauder Companies., ktorej akcie vzrástli počas dnešného obchodného dňa o 11,64%. Dôvodom dnešného rastu akcií bolo zverejnenie veľmi pozitívneho výhľadu ziskov z Ázie, ktoré majú tvoriť až 20% ziskov spoločnosti aj napriek spomaľovaniu Čínskej ekonomiky a obchodnej vojne. Spoločnosť Estee Lauder vyrába a predáva široký sortiment kozmetiky ako napríklad rôzne telové krémy, make-up, parfumy alebo prípravky na vlasy.