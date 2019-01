Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

dnes 15:46 -

Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol na takmer 1,5-ročné maximum. To by mohlo vyvolať obavy, že trh práce spomaľuje, ale počet žiadostí sa stále drží na úrovni, ktorá je známkou zdravého a silného trhu práce.

Ministerstvo práce USA vo štvrtok informovalo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti po očistení od sezónnych vplyvov za týždeň do 26. januára vzrástol o 53.000 na 253.000. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od septembra 2017 a zároveň to bol aj ich najstrmší nárast od septembra 2017. Ekonómovia pritom počítali so zvýšením počtu žiadostí na 215.000.

Ministerstvo práce ďalej uviedlo, že štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa zvýšil o 5000 na 220.500.

Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 19. januára stúpol o 69.000 na 1,78 milióna.

Z údajov ministerstva ďalej vyplýva, že počet federálnych zamestnancov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol o 42 % na 14.739 po tom, ako sa minulý týždeň skončil tzv. shutdown, teda pozastavenie financovania federálnych inštitúcií.

Nezamestnanosť v USA už klesla na 3,9 %. Zamestnávatelia minulý mesiac vytvorili 312.000 nových pracovných miest. A analytici odhadujú, že v januári zamestnali 165.000 ľudí.