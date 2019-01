Cestovný ruch v Európe vlani rástol

dnes 11:16 -

Cestovný ruch v Európe v roku 2018 rástol. Dôvodom bol celosvetový hospodársky rast a dopyt ľudí po týchto službách. Uviedol to Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) v tlačovej správe. Pozitívne trendy sa preto podľa ZCR prejavili aj na Slovensku. Z priebežných čísel z uplynulého roka vyplýva nárast počtu zahraničných návštevníkov, rovnako aj zvýšenie počtu prenocovaní. Očakávania nárastu výkonov domáceho cestovného ruchu sú podľa zväzu na úrovni 10 percent a viac.

ZCR pozitívne vníma to, že Slovensko sa v medziročnom náraste posunulo z posledných priečok rebríčka do jeho pomyselného stredu. "Znamená to, že dokážeme lepšie využívať rastúci dopyt a prilákať viac zahraničných návštevníkov," uvádza zväz v tlačovej správe.

Zväz však upozornil, že sa objavujú sa prvé signály o spomaľovaní výkonov ekonomík veľkých krajín, ako je napr. Nemecko, ktoré je zároveň jednou z dôležitých krajín v počte návštevníkov. Netreba zabudnúť na brexit, ktorý môže v konečnom dôsledku znamenať pre Slovensko menej návštevníkov z Veľkej Británie.

Zväzu preto ocenil prijaté opatrenia na podporu cestovného ruchu. Informoval, že posilnenie domáceho cestovného ruchu príspevkami pre žiakov a študentov počas lyžiarskych kurzov i škôl v prírode, rovnako aj príspevky na rekreáciu, budú v tomto i v nasledujúcich rokoch znamenať nárast domácich hostí.

"Už viackrát sa v minulosti potvrdilo, že silný domáci cestovný ruch je nástrojom na znižovanie negatívnych dopadov pri hospodárskych krízach," uviedol zväz.