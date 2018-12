So zavedením bezhotovostnej spoločnosti sa zbytočne neponáhľajme

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:48 -

Určitá časť obyvateľstva sa stále drží hotovosti. Z rôznych dôvodov. Pri prechode na bezhotovostnú spoločnosť by sa z nich stali ohrozené skupiny.



Britský výskum tiež naznačuje, že pre mnohých má fyzická hotovosť opodstatnenie z dôvodu, že si ju môžu chytiť, cítiť na dotyk, prepočítať, rozdeliť. Hotovosť môže mať emocionálnu hodnotu, zväzok bankoviek vo vašej peňaženke v deň výplaty, alebo ako darček zasunutý do vianočného pozdravu. Ľudia majú vzťah k bankovkám, je to vidieť aj pri prieskumoch, ako by mali tie nové vyzerať. A potom je tu aj problém nedávneho výpadku platobných kariet, ktorý niektorých viedol k otázke, či vôbec digitálny systém dokáže nahradiť hotovosť. Hotovosť nepotrebuje IT, aby fungovala, a bude fungovať aj vtedy ak banky zlyhajú. Diskusia o bezhotovostnej spoločnosti sa dotýka mnohých hlboko zakorenených osobných a spoločenských záujmov.



K rizikovým patria predovšetkým starší ľudia, ľudia vo vidieckych oblastiach, ako aj chudobní ľudia s obmedzeným prístupom k formálnym finančným službám. Vo Veľkej Británii je v súčasnosti hotovosť "ekonomickou nevyhnutnosťou" približne pre 25 miliónov ľudí. Takmer polovica respondentov v prieskume uviedla, že bezhotovostná spoločnosť by pre nich bola problematická, a 14 % tejto podskupiny uviedlo, že sa vôbec nedokážu s takouto myšlienkou vyrovnať.





Pretrvávajú aj obavy týkajúce sa súkromia, keďže digitálne platby môžu byť lepšie vysledovateľné. Medzi fyzickými a digitálnymi platbami naďalej existuje znepokojivý rozdiel v počte odmietnutých platieb a prípadov podvodného konania v neprospech digitálnych platieb. Početnosť výskytu podvodného konania je v Európe pri digitálnych platbách desaťkrát vyššia než v prípade fyzických platieb, čo sa negatívne odráža na miere využitia a dôvery.



Aj keď počet pobočiek bánk a bankomatov klesá, čo je odpoveď na zrýchlenie poklesu výberov hotovosti, existujú prípady, kedy fyzické peniaze aj naďalej zostávajú favoritom. Bankovky a mince sa používajú na približne tri štvrtiny nákupov v obchode s potravinami, podobný podiel majú aj v darcovstve charitatívnym organizáciám, tvrdí Natalie Ceeneyová, bývalá generálna riaditeľka finančného ombudsmana Spojeného kráľovstva. Takmer všetky peniaze, ktoré dostávajú bezdomovci a pouliční umelci, sú fyzické peniaze. Niektoré charity sa spoliehajú výhradne na hotovostné dary.

Správa zo Spojeného kráľovstva prichádza ešte včas. Vlani transakcie elektronických debetných kariet v Spojenom kráľovstve po prvýkrát prevýšili tie s fyzickými peniazmi, je to trend, ktorý sa postupne udeje vo väčšine sveta. Investori sú veľkými hráčmi na ceste k digitálnym transakciám. Existujú jasné pozitíva, aby sa zbavili peňazí, či už ide o krádež hotovosti, alebo podporu šedej ekonomiky.







Ale len preto, že hotovosť sa používa čoraz menej na denné transakcie, ešte to neznamená, že Bank of England tlačí menej peňazí. Množstvo papierových peňazí v obehu v Spojenom kráľovstve sa nedávno ustálilo, ale od prelomu storočia sa viac ako zdvojnásobilo. Niektorí ľudia sporia hotovosť v papierovej forme, pretože nedôverujú bankám, alebo preferujú, aby ich platby zostali anonymné. Daňové úniky pravdepodobne predstavujú veľký podiel. Šedá ekonomika môže podľa odhadov uvedených v správe predstavovať až 11 % HDP Spojeného kráľovstva, alebo 223 miliárd libier.

Čím viac sa používanie hotovosti vytráca, tým drahšia je pre firmy. Manipulačné náklady stúpnu, a keď sa pobočky bánk jedného dňa zatvoria, bude si cesta do najbližšej vyžadovať viac času.



Menšie firmy tvrdia, že platobné terminály im uľahčujú digitálne platby. Od hotovosti ustupujú aj kvôli krádežiam. Podľa zistení prieskumu Mastercard CEE SME Monitor v desiatke krajín strednej a východnej Európy, malé a stredné podniky na Slovensku považujú za najväčší prínos elektronických platieb zjednodušenie každodenných aktivít a prevádzky (76 %), ale tiež zvýšenie bezpečnosti (57 %) či šetrenie (45 %).



„Tempo rastu digitálneho obchodu naďalej prekonáva predaje v kamenných predajniach. To je pre internetových predajcov na jednej strane rozhodne prínosné, no zároveň to na strane druhej znamená nutnosť zaistiť bezpečnosť a jednoduchosť realizácie digitálnych platobných transakcií. Zaviesť postupy overovania totožnosti v reálnom čase, ako sú dynamické heslá či biometrické údaje (vrátane rozpoznávania odtlačku prsta, tváre, očnej dúhovky a hlasu). Výsledkom sú bezpečnejšie internetové platby zodpovedajúce potrebám elektronického obchodu budúcnosti,“ hovorí Milan Gauder, výkonný viceprezident pre služby spoločnosti Mastercard Europe





Existuje mnoho dôvodov, prečo je posun k elektronickým platbám dobrá vec. Ale rovnako ako pri každej veľkej zmene v technológiách, veď papierové peniaze tu máme okolo tisíc rokov, existujú aj určité nevýhody. Riešenie týchto rizík je jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby nikto nezostal mimo hry a spoločnosť bola na tom ako celok lepšie. „Mnohí, najmä prispôsobivejší a technologicky zdatnejší dnes žijú väčšinou bezhotovostne. Práve z tohto dôvodu je tak dôležité chrániť prístup k hotovosti. Musíme sa poučiť z minulosti a už teraz naplánovať, ako ochrániť tých, ktorí to budú potrebovať v budúcnosti,“ povedal Martin Lewis, zakladateľ MoneySavingExpert.com