ECB digitálne a hlavne lacno: Platba v priebehu niekoľkých sekúnd, to blockchain nedokáže

Vytvorenie neziskového systému TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) zabralo zhruba rok. Umožní používateľom a firmám v Európe prevádzať eurá takmer okamžite, za extrémne nízke náklady a bez ohľadu na otváracie hodiny miestnej pobočky banky.

Prvá platba prostredníctvom TIPS sa uskutočnila medzi zákazníkom španielskej spoločnosti CaixaBank a francúzskou bankou Natixis. Platba prešla v priebehu niekoľkých sekúnd.

"Eurosystém po spustení TIPS dokazuje, ako digitalizácia ruší hranice medzi veľkoobchodom a maloobchodom," uviedol člen predstavenstva ECB Yves Mersch. Mersch bol jedným z európskych centrálnych bankárov, ktorý dohliadal na zavedenie nového platobného systému od júna 2017. Začiatkom tohto roka sa agentúre Bloomberg pochválil, že nový systém v mnohom poráža blockchain. "TIPS zvláda transakciu za 10 sekúnd a vyjde na 0,2 centu. DLT transakcie sú v najlepšom prípade 30 eur a trvajú najmenej jednu hodinu. Máme mandát vytvoriť efektívne platobné systémy a my sa zameriavame na efektívnosť. Nie sme viazaní na technológiu, sme povinní dosiahnuť výsledky," vyjadril sa Mersch.





Program TIPS bol vyvinutý ako rozšírenie TARGET2, platformy ECB pre hrubé zúčtovanie v reálnom čase pre platobné transakcie v eurách. Aj novo spustený systém v súčasnosti dokáže zúčtovať iba platobné prevody v eurách, píše ECB na svojej internetovej stránke, ale "v prípade dopytu by sa mohli podporiť aj iné meny".



Merschu v spojitosti so systémom TIPS spomína "tri silné stavebné bloky" podporujúce potenciál pre inovácie maloobchodných platieb v Európe.

Štandardizácia a harmonizácia obchodných pravidiel

Jeden rok po jeho spustení sa do programu TIPS zapojilo viac ako 2 000 poskytovateľov platobných služieb z 16 rôznych krajín, čo je približne polovica všetkých poskytovateľov platobných služieb v Európe.



Najmodernejšia trhová infraštruktúra

TIPS je "skutočne domáca trhová infraštruktúra pre paneurópske okamžité platby" s vysporiadaním v peniazoch centrálnej banky. Pomocou TARGET2 ako základu môže TIPS "poskytnúť široký dosah a rozsah, implementovať sa do zavedenej siete s viac ako 1 700 účastníkmi a s viac ako 51 000 adresovateľnými kódmi podnikových identifikátorov (BIC)".

Pevný právny základ

"Revidovaná smernica o platobných službách (PSD2) poskytuje právny rámec pre inováciu maloobchodných platieb stanovením pravidiel pre poskytovateľov platobných služieb tretích strán. PSD2 zvyšuje ochranu spotrebiteľa a zvyšuje bezpečnosť platobných služieb. "Ale ešte stále nie je plne implementovaná.





Jednou z hlavných prekážok v rozširovaní TIPS je nízky počet bánk, ktoré súhlasili s účasťou v systéme. Doteraz zmluvu podpísalo len osem, väčšinou stredných a malých bánk zo Španielska, Nemecka a Francúzska, pričom španielsky BBVA je dodnes jediným bankovým gigantom A-čkovej ligy. Ďalšími účastníkmi sú španielske banky CaixaBank, Abanca Corporación Bancaria, Banco de Crédito Social Cooperativo a Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, francúzska banka Natixis a nemecké Berlin Hyp a Teambank.

"Musíme sa zamerať na príčiny, prečo sa veľkí európski hráči na trhu platieb doposiaľ nezapojili," povedal Yves Mersch. "Ak chýba investičná kapacita ... nemali by sme sa vyhýbať združovaniu zdrojov a objemov a vytváraniu väčších hráčov."

Pritom ale nedostatočná účasť v rámci iniciatívy nie je spôsobená nedostatkom záujmu o riešenia okamžitých platieb. Počas prieskumu, ktorý uskutočnila samotná ECB vo februári, 61 % zúčastnených bánk uviedlo, že sa aktívne pripravujú na zavedenie, 15 % opýtaných verí, že to bude nová norma do jedného roka, 63 % očakáva využitie v najbližších piatich rokoch a 21 % je presvedčených, že je nevyhnutná regulácia na to, aby sa vo väčšej miere prijali okamžité platby.



Pripomeňme, že veľké banky na oboch stranách Atlantického oceánu skúmajú možnosti blockchain technológie, a nalievajú peniaze do rozvoja svojich vlastných "digitálnych mien." Patria medzi ne aj európske banky príliš veľké na to, aby mohli padnúť, ako je Santander, Deutsche Bank a UBS, ktorá spolu s BNY Mellonom z New Yorku spolupracuje na vytvorení digitálnej meny známej ako USC, ktorá uľahčí platbu a vyrovnanie pre inštitucionálne finančné trhy. Kombinácia zdieľaných databáz a kryptografie ponúka viacerým stranám súčasne prístup k neustále aktualizovanej digitálnej knihe, ktorú nemožno zameniť. Vďaka tomu môžu banky ponúkať svojim zákazníkom bezpečnejšiu, rýchlejšiu, lacnejšiu a transparentnejšiu službu a zároveň odstraňovať potrebu centrálneho operátora. Vysporiadanie by mohlo prebehnúť takmer okamžite na báze banky, a nie na konci každého pracovného dňa príslušnou centrálnou bankou. Následné úspory nákladov by mohli byť obrovské.





Teraz by však ECB dokázala ukradnúť vietor z plachiet a to spustením systému krížových kontinentálnych platieb. Tým by sa stala prvou významnou globálnou centrálnou bankou, ktorá sa pokúsila ponúknuť alternatívu k platobným systémom ponúkaným technickými gigantmi ako Apple, Google, PayPal a Amazon, ktoré v súčasnosti dominujú európskemu priemyslu digitálnych platieb.

Na rozdiel od kryptomien je TIPS vysoko centralizovaný. Taktiež je do značnej miery neotestovaný, prinajmenšom na úrovni, ktorú chce ECB dosiahnuť, ponúka nulovú anonymitu a má extrémne nízky, poplatok za transakciu, len 0,2 centu a to bez vstupného poplatku, či poplatku za vedenie účtu. To je skvelá správa pre zákazníkov bánk, ale nie až tak skvelá pre banky samotné. To by mohlo z časti vysvetľovať, prečo sa do dnešného dňa do systému prihlásilo iba osem z tisícky európskych veriteľov. Ale buďte si istí, že ECB v nadchádzajúcich mesiacoch urobí všetko, čo môže, v rámci svojej nie práve bezvýznamnej moci, aby súčasný stav napravila.