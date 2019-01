Keď vyzeráte ako hlupák: 8 vecí, o ktorých si bohatí myslia, že im zlepšia imidž

Zdroj: moneytalksnews

dnes 0:03

Stačí, ak ako bežný smrteľník, strávite nejaký ten čas v spoločnosti a prostredí bohatej vrstvy. Po návšteve gýčových sídiel s rozlohou stovák metrov štvorcových, po full service na obrovských jachtách, zistíte, že niekedy je celkom zábavné poznať niekoho z horných desaťtisíc. Hlavne ak ten niekto, sa snaží o nápadité prezentovanie svojho statusu. Pritom ale volí osvedčené spôsoby, ktoré často vytvárajú úplne opačný efekt. Inými slovami, ak ste ochotní nakupovať veci, o ktorých si myslíte, že vám ich okolie bude závidieť, ľahko sa stane, že v skutočnosti si ľudia o vás pomyslia svoje. Pozrime sa na zopár najbežnejších príkladov.



Drahý športový automobil

"Chceš vidieť, ako rýchlo to dokáže ísť?" Klasická otázka po usadení sa do škrupinových sedadiel nalešteného športiaka. Hoci slušne odmietnete, majiteľ auta si nenechá ujsť príležitosť blysnúť sa. Ukáže vám, ako sa aj v bežnej premávke dá dosiahnuť stovka z nuly za päť sekúnd. Samozrejme, nájde sa veľa ľudí, ktorí si dokážu užívať jazdu v hlasných, stiesnených vozidlách, ktoré teoreticky dokážu vytiahnuť aj viac ako 250 kilometrov za hodinu. Väčšinou sú to chlapi, pravdepodobne presvedčení o tom, že im bude každý závidieť, ak budú medzi niekoľkonásobne lacnejšími autami čakať na rovnakú zelenú pri semafore. Ale skutočne za svoje peniaze získavajú štatút pretekára? Dostáva sa im pozornosť, ale možno to nie je presne to, čo by chceli. Keď sa bežný človek v bežnom aute stretne na svetlách povedľa luxusného športiaka, asi mu prvý hlavou preblysne, že za volantom sedí niekto, kto krízu stredného veku potláča svojou tučnou peňaženkou.







Loď zakotvená v marine

Tak ako niekto miluje autá, môže iný milovať lode a veci s tým spojené. Tento článok ale nie je o nich. Ak sa v lete vyberiete na dovolenku k moru, máte možnosť vidieť smotánku na plavidlách za niekoľko miliónov. Pritom ak sa spýtate odborníkov, aká je tá najlepšia loď, odpoveď bude, loď niekoho iného. Vlastniť loď totiž nie je žiadna výhra, hlavne ak ide o niečo obzvlášť väčších rozmerov, niečo komplikovanejšie na údržbu aj zazimovanie. Vyjde lacnejšie a rozumnejšie si niečo prenajať ako vlastniť. Ešte väčšia hlúposť je požičať si peniaze na nákup plavidla. Hovorí sa, že auto stráca niekoľko percent svojej hodnoty, hneď ako opustíte salón predajcu. Pri lodiach to platí niekoľkonásobne. Rovnako hlúpe je skladovať ich dlhodobo bez používania, je to ten najhorší spôsob, ako si ich udržať za každú cenu. Lode nemôžu zostať na hladine a pokiaľ nemáte peniaze doslova na vyhadzovanie, táto zábava vám nemusí priniesť postavenie, aké od toho očakávate.







Plastické operácie

Myslíte si, že vďaka nej budete vyzerať mladšie. Ale v skutočnosti by ste mohli vyzerať ako niekto, kto si mohol dovoliť plastickú operáciu, aby mohol predstierať, že vlastne ani nestarne. A to ani nemusíme hovoriť o silikónových implantátoch, najmä ak ide o nadpriemernú veľkosť.







Šperky

Vkusné šperky určite dokážu pridať na atraktivite. Ale ak ich máte na sebe príliš veľa, mohli by ste si rovno obliecť šaty či oblek z bankoviek. Je to nevkusné, nie elegantné. Existuje veľmi tenká hranica medzi dobrým a zlým vkusom.







Paláce

Ak máte milióny na účte, musíte ich niekde dať. Najlepšie tam, kde bývate, aby ste ukázali, že ste na tom lepšie, ako ktokoľvek iný. Ale ak si požičiavate na bývanie, aby ste svojmu okoliu dokázali, že si to môžete dovoliť, ale pritom je vaša nehnuteľnosť oveľa väčšia, než by ste potrebovali, alebo mohli dovoliť, nevyzeráte ako boháč, ale ako blázon.





Služobníctvo

Nie je na tom nič zlé, ak máte výpomoc v domácnosti. Najčastejšie na pranie a upratovanie, ak si to môžete dovoliť. Ale zamestnávať služobníctvo? Možno, keď je niekto dostatočne dlho bohatý, zvykne si na pocit, že býva pod jednou strechou s ľuďmi, o ktorých všetko nevie. To sa bohatí ľudia musia vždy obliecť, ak chcú v noci zájsť nazrieť do chladničky? Je to ich dom, nie administratívna budova. Ak je ale natoľko veľký, že potrebujete množstvo zamestnancov, možno je načase položiť si otázku, či to všetko nie je zbytočne veľa.







Oblečenie

Šaty robia človeka, ale super drahé oblečenie môže spôsobiť, že to vyzerá, že sa o niečo snažíte až príliš. Vlastne platí to isté ako pri šperkoch, tenká hranica medzi dobrým vkusom a nevkusným vzhľadom. Odborníci tvrdia, že medzi skutočným bohatstvom človeka a jeho zjavným bohatstvom je takmer inverzný vzťah. Inými slovami, chlapík v džínsoch, ktorý sedí za volantom praktického auta môže byť v skutočnosti omnoho bohatší, ako chlapík v luxusnom obleku za volantom luxusného športiaka, ktorý sa snaží predať sám seba.







Okázalé míňanie

Kupovanie si priateľov bezodplatným materiálnymi požitkami, alebo inými formami nápadnej konzumácie, môže mať za následok niečo úplne iné, než že budete vyzerať ako boháč. Budete vyzerať ako blázon.







Ak na to máte, nie je to žiadny zločin, aby ste sa tým aj pochválili, ale ste ochotní míňať peniaze na ktorúkoľvek položku z uvedeného zoznamu, pravdepodobne beriete túto kritiku ako urážku. Určite to má svoje výhody, byť dobre zabezpečený a aj výdavky prinášajú zábavu. Nejde o sumu peňazí, ktorú utratíte, ani o to, na čo ju miniete. Všetko je to o tom, prečo to robíte. Ak sa vám nepáči ako žijete, alebo máte strach, že vás ostatní nemajú radi, žiadne množstvo peňazí alebo majetku to nezmení. Budú to len zbytočné výdavky na posilnenie vášho sebavedomia.

Na druhej strane, ak sa vám niečo páči a kupujete si to aby ste si naplnili vášne, alebo aby ste urobili svoj život zaujímavejším, ste ten typ spotrebiteľa, o ktorom sníva každý z nás. Koníčky a vášne na ktoré máte. Ale ani v takomto prípade nemusí byť všetci zvedaví, ako rýchlo dokáže ulicou prejsť vaše červené Ferrari.