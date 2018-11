Niekoľko ukrajinských miest je bez kúrenia, premiér obviňuje samosprávy

dnes 16:01 -

Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman obvinil miestnych predstaviteľov zo spôsobenia energetickej krízy, pre ktorú státisíce obyvateľov krajiny zostali v mrazivom počasí bez kúrenia. Niekoľko malých miest a štvrtí dvoch veľkomiest zostali bez kúrenia po tom, ako plynárenská spoločnosť Naftagaz zvýšila ceny, o ktorých sa niektoré mestské samosprávy vyjadrili, že si ich nemôžu dovoliť platiť. Naftogaz odmieta obnoviť dodávky miestnym energetickým firmám a elektrárňam, kým neuhradia svoje dlhy.

Predseda ukrajinskej vlády v stredu obvinil miestnych predstaviteľov z toho, že nedokážu riešiť tieto spory a vyhlásil, že parlament by mal uvažovať o ich odvolaní z funkcií. "To sa musí zastaviť," uviedol premiér na zasadaní vlády, ktoré odvysielala televízia. "Ak niektorí starostovia nedokážu, aby to fungovalo, požiadame parlament, aby to riešil a zbavil ich funkcií," uviedol Hrojsman.

Ukrajine robí ťažkosti slabá ekonomika a separatistický konflikt na východe krajiny, ktorý zaťažuje štátne financie. Jednou z podmienok Medzinárodného menového fondu pre pokračovanie poskytovania úverov Ukrajine pritom bolo zvýšenie cien plynu o 23 percent od 1. novembra. Očakáva sa, že od prvého decembra sa v krajine účty za teplú vodu a vykurovanie zvýšia o ďalších 15 percent.