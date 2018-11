Na fóre expertov v Singapure sa hovorilo o rizikách novej finančnej krízy

dnes 15:01 -

Na Novom ekonomickom fóre (New Economy Forum), ktoré tento týždeň zorganizovala americká spoločnosť Bloomberg v Singapure, diskutovali finanční experti z celého sveta o situácii v globálnej ekonomike. Hovorili aj o jednej mene ako riziku novej finančnej krízy.

Na fóre v strede týždňa zaznelo silné varovanie pred novou finančnou krízou. Bola ťažiskom vystúpenia guvernéra singapurskej centrálnej banky Raviho Menona. "Príde ďalšia finančná kríza. Finančné krízy sme ešte nevykorenili. Nasledujúca bude vyzerať ináč, než tá predchádzajúca," povedal.

Príčiny krízy z roku 2008 sa podarilo v rozhodujúcej miere zvládnuť, ale objavili sa tri nové riziká. Ide o vysoké zadlženie rozvojových krajín, presunutie úverovania z bánk na 'kvázibanky' a vysoký stav podnikových úverov.

Bývalá šéfka Fedu, americkej centrálnej banky, Janet Yellenová uviedla, že dohľady nad finančným trhom majú veľmi málo nástrojov, aby mohli situáciu zvládnuť. To platí aj o Amerike. Jej obavy vyvoláva to, že došlo k uvoľneniu regulačných opatrení priskoro.

Menon hovoril o nevyhnutnosti vybudovať medzinárodnú bezpečnostnú sieť. Vyslovil sa aj za vytvorenie mechanizmu, ktorý by začal fungovať v prípade, ak by hrozil nedostatok dolárov v obehu. Malo by ísť o swapové linky, ktoré sa úspešne použili počas finančnej krízy pred desiatimi rokmi v Spojených štátoch.

„Vtedy sa nevyužili, ale ich samotný vznik viedol k upokojeniu trhov," povedala Yellenová. Dodala, že americká centrálna banka vytvárala v roku 2008 linky preto, lebo tieto „záchranné kotvy“ boli v záujme USA. V novej situácii by podobná úloha Fedu neprichádzala do úvahy, lebo centrálna banka sa musí zodpovedať Kongresu vo Washingtone. Taká úloha by patrila Medzinárodnému menovému fondu (MMF).

Na fóre tiež zaznelo, že uvoľnená peňažná politika v priemyselných krajinách viedla k enormnému zadlženiu rozvojových krajín. Ich dlhy v dolároch rastú aj preto, že americká mena posilňuje a dvíhajú sa aj úrokové sadzby.

Menon varoval pred kvázibankami, uviedol portál FAZ.net. Kým v USA sa pred finančnou krízou 2008 podieľali na celkovom financovaní 9 %, teraz je ich podiel 50 %. „V dôsledku regulácií pracujú banky pri poskytovaní úverov bez pocitu zodpovednosti. Nemalá časť úverových prostriedkov však skončila v kvázibankách. To musíme mať jasne na zreteli," povedal Menon a pritom mal na mysli Čínu.