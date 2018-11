Mamon, závisť, zdravie, rodina: 4 najviac podceňované finančné rady

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Foto: SITA/AP

dnes 10:07 -

Nechcite mať viac

Známy herec Ted Danson v podcaste Armchair Expert nedávno hovoril o tom, aké to bolo, keď začal po úspechu seriálu Cheers zarábať veľké peniaze. "Začnete dostávať sumy, ktoré ste doteraz nevideli, a máte z toho radosť. Aspoň ja som ju mal. Do vtedy som bol celkom spokojný s tým, čo som mal, ale zrazu mi začali na účte pribúdať peniaze. A potom som začal premýšľať o tom, že by som o ne nerád prišiel, že by som rád zarobil ešte viac," povedal Danton.







Hoci len málokomu začnú takto pribúdať peniaze na účet, ide o dobrú radu. Je jedno, koľko kto zarába, väčšina ľudí pravdepodobne bude chcieť viac. Problém je v tom, že po čase sa z toho môže stať posadnutosť spojená s nekontrolovaným rastom výdavkov. A to je koniec snahy niečo nasporiť.

Závisť je drahšia ako vďačnosť

Hoci sa máme z hľadiska životného štandardu lepšie ako kedysi, mnoho ľudí je presvedčených, že sa situácia vo svete nezlepšuje. Závisť má pre náš vzťah k peniazom oveľa väčší význam, ako si väčšina ľudí uvedomuje. Tento pocit často víťazí nad vďakou za to, čo máme.

Čas a zdravie sú dôležitejšie ako bohatstvo

Peniaze a bohatstvo sú v podstate na nič, keď človek nemá zdravie a čas na to, aby si ich užil.

Manželstvo/rozvod

Rôzne prieskumy a analýzy ukazujú, že ľudia, ktorí zostanú v manželskom zväzku, majú tendenciu zbohatnúť viac než tí, ktorí zostanú slobodní, prípadne sa rozvedú. Podľa štúdie amerického Národného úradu pre ekonomický výskum má priemerný manželský pár v dôchodkovom veku nasporené desaťkrát viac ako domácnosť jednotlivca. Vedci z Ohio University navyše zistili, že bohatstvo ľudí, ktorí sa rozviedli, kleslo priemerne o 77 %. Prepad bohatstvo začali pociťovať štyri roky pred rozvodom. Nájdenie finančne kompatibilného partnera môže byť rovnako dôležité ako budovanie vlastného bohatstva.