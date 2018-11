Lídri britských firiem žiadajú druhé referendum o brexite

dnes 13:31 -

Viac ako 70 lídrov britských firiem podpísalo list vyzývajúci na ľudové hlasovanie o dohode Veľkej Británie o brexite. List, ktorý poskytli nedeľníku Sunday Times, pripravila kampaň People's Vote (Voľba ľudu). "Podnikateľskej komunite sa sľúbilo, že ak krajina odhlasuje odchod, bude pokračovať hladký obchod s EÚ a istota v oblasti budúcich vzťahov," hovorí sa v liste. "Napriek najlepšej snahe premiérky, návrhy, o ktorých diskutuje vláda a Európska komisia, to zďaleka nenapĺňajú," konštatuje list. O jeho obsahu informuje portál bbc.com.

"Neistota v uplynulých dvoch rokoch už viedla k poklesu investícií," napísali autori listu. "Teraz čelíme buď brexitu so zaviazanými očami alebo deštruktívnemu tvrdému brexitu. Vzhľadom na to, že ani o jednom z toho sa v roku 2016 nehlasovalo, sme presvedčení, že o konečnom výbere by mala opäť rozhodnúť verejnosť Voľbou ľudu," uzatvára list.

Britská premiérka Theresa Mayová však hovorí, že požiadanie o opätovné hlasovanie by bolo zradou dôvery verejnosti. Zdroj z britskej vlády pre BBC povedal: "Premiérka to povedala jasne: nijaké druhé referendum".

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46086336