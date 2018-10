ECB potvrdila nastavenie úrokových sadzieb aj utlmenie kvantitatívneho uvoľňovania

Zdroj: CNBC,ČTK

ECB tento mesiac znížila mesačný objem nákupu dlhopisov na polovicu, teda z 30 miliárd eur na 15 miliárd eur. Týmto tempom bude pokračovať do decembra, kedy bude kvantitatívne uvoľňovanie ukončené. Pokračovať však bude v reinvestovaní prostriedkov priebežne získavaných z maturujúcich dlhopisov, ktoré má vo svojej bilancii.

Ak by sa vývoj inflácie začal výraznejšie odchyľovať od predikcií, je ECB pripravená sadzby na súčasných úrovniach ponechať dlhšie, a to až do vtedy, než bude presvedčená o dosiahnutí udržateľného vývoja korešpondujúceho s jej makroekonomickými cieľmi (medziročná inflácia tesne pod 2 %).

S ohľadom na obavy z protekcionizmu a na turbulencie v niekoľkých hlavných ekonomikách, banka v septembri znížila výhľad rastu ekonomiky eurozóny pre tento i budúci rok. Na tento rok na 2 % z doteraz predpovedaných 2,1 %, na rok budúci na 1,8 % z doterajších 1,9 %. Na rok 2020 ECB naďalej počíta s rastom HDP o 1,7 %. Rast spotrebiteľských cien banka pre všetky tri roky odhaduje na 1,7 %.

"Hoci celková inflácia v eurozóne zostáva utlmená, ku koncu roka očakávame zrýchlenie rastu cien," povedal Mario Draghi počas tlačovej konferencie. Uviedol tiež, že verí, že sa dosiahne dohody medzi Rímom a Európskou komisiou o návrhu talianskeho rozpočtu na budúci rok.

HDP v druhom štvrťroku vzrástol o 0,4 %, inflácia v septembri stúpla na 2,1 %

Ekonomika krajín eurozóny aj celej Európskej únie v druhom štvrťroku vzrástla v porovnaní s predchádzajúcimi troma mesiacmi o 0,4 %. Medziročne sa hrubý domáci produkt oboch regiónov zvýšil o 2,1 %.

Európska komisia v polovici júla zhoršila výhľad tohtoročného rastu ekonomiky eurozóny aj celej Európskej únie. Celkovo by však tempo malo zostať relatívne vysoké. Tohtoročný rast má v eurozóne aj v EÚ dosiahnuť 2,1 %, v jarnom výhľade ešte predpovedala EK v oboch prípadoch rast o 2,3 %.

Za celý minulý rok sa hrubý domáci produkt krajín platiacich eurom zvýšil o 2,3 % po raste o 1,8 % v roku 2016, v celej EÚ rast zrýchlil z 2 % na 2,4 %. Minuloročné tempo rastu v eurozóne bolo najvyššie od roku 2007, kedy dosiahlo rovné 3 %.

Tempo medziročného rastu cien v eurozóne v septembri stúplo na 2,1 % z 2 % v predchádzajúcom mesiaci. Medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,5 % po tom, čo v auguste stúpli o 0,2 %. Medziročná jadrová inflácia, teda inflácia očistená o volatilné ceny energií a potravín, v septembri klesla na 0,9 % z augustového percenta. Draghi dodal, že vzostupný inflačný tlak nebude krátkodobý, pretože zvyšovanie miezd nebolo dočasné. "Podstatná sila ekonomiky naďalej podporuje našu dôveru, že trvalá konvergencia inflácie k nášmu cieľu bude pokračovať a bude sa udržiavať aj po postupnom znižovaní čistých nákupov aktív," povedal na tlačovej konferencii Draghi.

Po jeho slovách eur posilnilo voči doláru na 1,1428 dolára a dosiahli trojtýždňové maximum proti libre.





Európska komisia nedávno zamietla návrh rozpočtu Talianska na rok 2019, niečo také urobila vôbec prvýkrát. Rím má teraz skoro tri týždne na opätovné predloženie rozpočtu, ktorý by zlepšil súčasný plán na dosiahnutie deficitu 2,4 % HDP Talianska v roku 2019. Nezhoda zvýšila talianske náklady na výpožičky, čo viedlo k obavám, že talianske banky sa môžu dostať do horšej finančnej situácie. Draghi k tomu povedal, že nemá "žiadnu krištáľovú guľu", pokiaľ ide o výšku talianskych výpožičných nákladov, ale očakáva, že Brusel a Rím nakoniec dohodnú. "Tieto dlhopisy sa nachádzajú v portfóliách bánk, čo bude mať zrejme dopad na ich kapitálovú pozíciu, ale som si istý, že sa nájde dohoda," povedal Draghi.

Povedal tiež, že talianski politici by mohli pomôcť bankám "znížením tónu" a prestať spochybňovať ústavnú štruktúru eura. Prezident ECB dodal, že by mohlo dôjsť k prelievaniu talianskych výpožičných nákladov do iných krajín, ale očakával, že len obmedzene. Ako dodal, výnosy talianskych dlhopisov klesli.

Údaje z IHS Markit odhalili, že eurozóna v októbri rástla najslabšie za viac ako dva roky. Index zloženého výstupu klesol zo septembrových 54,1 boda na 52,7. Očakávané skóre bolo 53,9. Všetko nad 50 znamená expanziu.