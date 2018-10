Šefčovič a Gates sa zhodli na podpore projektov v oblasti energetiky a klímy

dnes 13:16 -

"Energetický biznis sa prudko mení," uviedol Gates na otázku TASR, čo bolo hlavným cieľom jeho rokovaní so Šefčovičom. V tejto súvislosti zdôraznil význam nového fondu Prelomová energetika, ktorý bol v stredu predstavený na pôde Európskej komisie, ocenil iniciatívu Európskej aliancie pre batérie aj snahy o transformáciu uhoľných regiónov. Podotkol, že EÚ potrebuje v tejto oblasti investičnú podporu, čomu napomôže vytváranie americko-európskych tímov, ktoré by boli schopné presadiť sa so svojimi nápadmi na trhu s energetikou.



Šefčovič spresnil, že spoločné podniky by mali hľadať nové nástroje financovania. Či už z rozpočtu EÚ, alebo cez Nadáciu Melindy a Billa Gatesovcov. Ich pôsobenie vníma v oblasti vývoja batérií, transformácie uhoľných regiónov či vývoja čistých technológií pre Afriku, kde 700 miliónov ľudí nemá prístup k elektrine. Táto pomoc pre Afriku podľa neho povedie k zníženiu dôvodov na migračné tlaky.



"Hlavným cieľom bolo hľadať ďalšie druhy spolupráce. Podobné tej, ktorú sme v stredu potvrdili podpisom memoranda," odkázal slovenský eurokomisár na fond Prelomová energetika. EÚ a Gates vložia spoločne do fondu po 50 miliónov eur. Na podporu projektov, ktoré pokrývajú päť oblastí - modernizáciu výroby, skladovania a prenosu energií, poľnohospodárstvo s nižšou produkciou emisií CO2, ekologickejšiu výrobu plastov, ocele a cementu, dopravu a tiež vyššiu energetickú účinnosť budov.



"Doteraz sme takto s nikým nespolupracovali," opísal Šefčovič spoločné projekty EÚ s Gatesom. Ide o snahu zapojiť súkromný sektor a odborníkov už do prvej fázy rozhodovania o projektoch, čo zrýchli proces inovácií a vývoja nových technológií. Spresnil, že Gates má nielen financie a skúsenosti, ale aj tím ľudí, ktorý vie zabezpečiť investorov a investície, pričom každý vklad z jeho strany by EÚ dorovnala cez svoj rozpočet.



Ich druhé, štvrtkové stretnutie bolo zamerané na možnosti vytvárania spoločných pracovných skupín. Šefčovič uviedol, že EÚ posúdi, ako vie tento model spolupráce podporiť cez finančné nástroje, ako sú fond z predaja emisných povoleniek (budúci Inovačný fond) či Nástroj na prepájanie Európy (CEF).



"Najdlhšie sme hovorili o klimatických zmenách. Gates je jednou z najvýznamnejších medzinárodných osobností, ktoré sa do týchto aktivít zapájajú. Aj vďaka nemu odštartovali práce globálnej komisie pre adaptáciu krajín, ktoré sú najviac postihnuté klimatickými zmenami," vysvetlil. Šefčovič dodal, že v tomto smere im chce pomáhať aj jeho bývalá kolegyňa z eurokomisie, výkonná riaditeľka Svetovej banky Kristalina Georgievová a spolu chcú tento projekt prezentovať na klimatickom summite OSN v Katoviciach (COP24).



Šefčovič uviedol, že Gatesa zaujal projekt Európskej aliancie pre batérie, možno aj preto, že on sám v Spojených štátoch investoval do batérií. A hoci mu viaceré investičné zámery nevyšli, má účasť vo firmách, ktoré vyvíjajú batérie na báze nových technológií. Aj vďaka tomu sa v Bruseli zrodila dohoda o prepájaní amerických firiem s konzorciami, ktoré v tejto oblasti vznikajú v EÚ. "Európa musí zvládnuť nielen pásovú výrobu batérií súčasnej technológie, ale musí sa presadiť aj v technológiách, ktoré prídu o pár rokov," upozornil.



Gates sa zaujímal aj o aktivity EÚ v oblasti transformácie uhoľných regiónov, čo má dopad aj na Slovensko. Naznačil, že tento nápad je dôležitý pre všetky regióny na svete, kde prebieha ťažba uhlia. "Vysvetlil som mu filozofiu EÚ, ako chceme pomáhať a ponúkať nové ekonomické možnosti rozvoja pre tieto oblasti a ako spoločne hľadať spôsob financovania," uviedol Šefčovič. A dodal, že nové finančné možnosti sa teraz črtajú cez Nadáciu Melindy a Billa Gatesovcov alebo cez Konvent primátorov, ktorý má ako jednu z hlavných priorít práve premenu uhoľných regiónov.