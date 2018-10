Láska k peniazom: Dôvod, prečo starnúce hviezdy nedokážu prestať

Zdroj: quartzy

Konkrétny príklad nedávnych dní. Lindsey Buckingham, bývalý gitarista Fleetwood Mac, žaluje svojich bývalých spoluhráčov za to, že ho vylúčili z ich súčasného turné. Prišiel tak o 14 miliónov dolárov. Podľa súdneho príkazu Buckinghamových právnikov, skupina Fleetwood Mac uzavrela dohodu s Live Nation na koncertné turné so 60-timi zastávkami po Severnej Amerike, čo by vynieslo 12 až 14 miliónov dolárov pre každého člena kapely.



Buckingham tvrdí, že okrem straty tohto potenciálneho príjmu skupina tiež porušila ústnu zmluvu, že žiadny člen Fleetwood Mac nemôže byť zo skupiny vylúčený bez príčiny. Buckinghama náhle vyhodili na začiatku tohto roka, nahradil ho gitarista Heartbreakers Mike Campbell a Neil Finn z Crowded House. Jedným z dôvodov, ktoré viedli k odchodu Buckinghama, bola jeho snaha sústrediť sa na svoju sólovú prácu, čo vyvolalo nesúhlas ďalších členov kapely.







Buckinghamov prípad je ale dôležitý z hľadiska príjmov, poukazuje na to, koľko rockových hviezd z minulého storočia dokáže „pekne zarábať“ aj desaťročia po ich najväčších hitoch. Pollstar, publikácia o koncertnom priemysle, zverejnila zoznam najdrahších celosvetových turné za prvú polovicu roka 2018. Prekvapujúce môže byť, že v prvej tridsiatke nájdeme aj hviezdy 60-tych rokov minulého storočia.







Najviac z nich zarobia tento rok Rolling Stones, niečo vyše 100 miliónov dolárov, a skupiny ako Eagles a U2 stále dokážu poraziť svojich mladších kolegov, megahviezdy ako je Jay-Z a Beyonce, Katy Perry či Kendrick Lamar.



Ak by sa odhad sumy pre každého člena Fleetwood Macu naplnil, 14 miliónov dolárov pre päťčlennú zostavu, dokázali by sa dostať do rozmedzia toho, čo zarobia na vystúpeniach tento rok Stones. A vraj staré železo.