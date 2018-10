Investície do realitných projektov v SR dosiahli v 1. polroku 348 mil. eur

dnes 9:01 -

Celkový objem investícií do realitných projektov dosiahol na Slovensku v prvej polovici tohto roka 348 miliónov eur. Je to medziročný nárast o 117 %. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Property Lending Barometer siete poradenských spoločností KPMG.

Tento rok je na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie maloochod, nasledujú logistika a priemyselné projekty.

SR dosiahla rast napriek tomu, že rovnako ako minulý rok zástupcovia slovenských bánk nepovažujú financovanie realitných projektov za strategickú prioritu, uvádza prieskum.

Priemerná výška poskytnutého úveru v projektovom financovaní realít sa na Slovensku pohybuje od 10 až 15 miliónov eur. „Pozitívne očakávania predstaviteľov slovenských bánk sa, podobne ako minulý rok, odrážajú i v apetíte financovať väčšie projekty. Podľa prieskumu je preferovaná výška úveru vyššia, ako je aktuálna priemerná úroveň. Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni okolo 20 miliónov eur,” doplnil senior manažér pre sektor finančných služieb spoločnosti na Slovensku Michal Maxim.

Objem investícií do realitných projektov sa v šiestich hlavných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko) od roku 2012 pravidelne zvyšuje. Slovensko je aktuálne regionálnym lídrom z hľadiska výšky rastu.