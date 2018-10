SaS: Minimálnou mzdou vláda buduje potemkinovskú ekonomiku

dnes 15:46 -

Schválený rast minimálnej mzdy o 8,33 % je rýchlejší ako rast priemernej mzdy a vláda Petra Pellegriniho podľa strany Sloboda a Solidarita len potvrdzuje, že Smer-SD pretvoril minimálnu mzdu na politickú agitku, ktorou predstiera záujem o pracujúceho človeka. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka pritom v súčasnosti štát niektorým zamestnancom neplatí ani minimálnu mzdu.

„Schválená minimálna mzda vo výške 520 eur na rok 2019 zvýši mzdové náklady zamestnávateľov na práce, ktorých hodnota tejto sume nezodpovedá a takisto odvody zamestnancom. To sú ideálne podmienky na to, aby na trhu chýbali niektoré služby, alebo sa zabezpečovali načierno, čo je ten pravdepodobnejší scenár,“ vyhlásila podpredsedníčka SaS a tímlíderka strany pre podnikateľské prostredie Jana Kiššová.

Podľa liberálov je príznačné, že rokovania o minimálnej mzde medzi zamestnávateľmi a odbormi tradične stroskotajú na maximalistických požiadavkách Konfederácie odborových zväzov SR, čo vedie k tomu, že minimálnu mzdu určí vláda v takej výške, ktorá viac vyhovuje odborom.

„Inak to nie je ani s minimálnou mzdou na rok 2019, keď k dohode medzi zamestnávateľskými zväzmi a odbormi nedošlo, lebo KOZ SR požadovala až jej 32-percentný rast, čím sa otvára otázka ekonomickej príčetnosti tejto najväčšej odborovej centrály a odnože Smeru-SD. Ak však výška minimálnej mzdy nemá byť výsledkom dohody zamestnávateľov a odborov, potom by o nej nemali rozhodovať populistické záujmy vládnych politikov, ale ekonomické dáta – napríklad index rastu priemernej mesačnej mzdy, od ktorého by sa odvíjal rast tej minimálnej,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Miesto toho vláda Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd aj výškou minimálnej mzdy buduje potemkinovskú ekonomiku, pričom reálny ekonomický život sa odohráva mimo nej – na čiernom trhu.TASR informoval europoslanec Richard Sulík a poslankyňa NR SR Jana Kiššová.