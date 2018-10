Plasty a iné petrochemické produkty budú motorom rastu dopytu po rope

dnes 12:31 -

Plasty a ostatné petrochemické produkty budú motorom rastu globálneho dopytu po rope do roku 2050. Nahradia tak spomaľovanie dopytu po palivách. Uviedla v piatok Medzinárodná energetická agentúra (IEA).

Napriek snahám vlád o zníženie znečistenia a emisií z ropy a zemného plynu agentúra so sídlom vo Viedni očakáva, že rýchly rast rozvíjajúcich sa ekonomík, ako sú India a Čína, bude poháňať dopyt po petrochemických výrobkoch.

Medzi petrochemické produkty, ktoré sú vyrobené z ropy a plynu, patria nielen plasty, ale aj hnojivá a výbušniny. Z plastov sa vyrába široká škála produktov od fliaš po obaly na potraviny aj kozmetiku.

Očakáva sa, že dopyt po palivách v doprave sa do roku 2050 spomalí v dôsledku nárastu počtu elektrických vozidiel a efektívnejších spaľovacích motorov. To by však malo byť kompenzované stúpajúcim dopytom po petrochemických produktoch, uviedla IEA v správe.

Petrochemický sektor je jedným z miest, ktorému sa pri diskusii o globálnej energetike nevenuje pozornosť, povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol, podľa ktorého bude toto odvetvie kľúčovým hnacím motorom rastu dopytu po rope v ďalších rokoch.

IEA očakáva, že produkty petrochemického priemyslu sa budú podieľať viac ako tretinou na celosvetovom raste dopytu po rope do roku 2030 a takmer polovicou do roku 2050.

Na porovnanie, v roku 2017 sa petrochemický priemysel podieľal 12 miliónmi barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo predstavuje zhruba 12 %, na celkovej spotreby ropy vo svete. Predpokladá sa, že tento údaj sa v roku 2050 zvýši na takmer 18 miliónov barelov/deň.

Najväčší nárast dopytu sa očakáva na Blízkom východe a v Číne, kde sa budujú veľké petrochemické závody.

Ropné spoločnosti ako Exxon Mobil a Royal Dutch Shell plánujú v najbližších desaťročiach investovať do nových petrochemických závodov v snahe využiť rastúci dopyt po plastoch. Používanie plastov sa však stalo predmetom skúmania, pretože tento odpad sa dostáva do oceánov, kde poškodzuje morský život. Niekoľko krajín už preto zakázalo, či už úplne, alebo čiastočne, prípadne zdanilo plastové tašky na jedno použitie.

Ale IEA v správe tvrdí, že snahy vlád podporiť recykláciu by mali mať len malý vplyv na rast petrochemickej produkcie.

"Aj keď dôjde k výraznému zvýšeniu recyklácie a úsiliu obmedziť plasty na jedno použitie, najmä vďaka Európe, Japonsku a Kórei, toto úsilie bude výrazne prevážené prudkým nárastom spotreby plastov v rozvíjajúcich sa ekonomikách," uviedla.

Podľa "najagresívnejšieho" scenára IEA by recyklácia mohla zasiahnuť približne päť percent dopytu po chemických produktoch s vysokou hodnotou.