V noci z nedele na pondelok začali po Krymskom moste jazdiť aj nákladné autá

dnes 14:46 -

V noci z nedele na pondelok (1.10.) začali jazdiť po Krymskom moste aj nákladné autá. Do rána ich prešlo z pevniny na ostrov viac ako 1500.

Nákladným autám trvá jazda po moste okolo 20 minút. Na porovnanie, len samotná plavba po mori loďou trvala až šesť hodín. A to sa neberie do úvahy čakanie, kým sa autá v prístave dostali na plavidlo. Vodiči často v dlhom rade strávili aj niekoľko dní. Ak však bolo more rozbúrené a fúkal silný vietor, lodná doprava stála celé týždne.

Od polovice mája, keď sa spojazdnil most pre osobné autá, ho využilo viac ako 2,5 milióna vozidiel. Je to takmer dvojnásobok počtu, ktorý prepravili lode za celý vlaňajšok.

Práce rýchlym tempom pokračujú na moste aj s kladením koľajníc. Podľa 1. kanálu Ruskej televízie prvé kilometre sú už na svojom mieste. Osobné a nákladné vlaky začnú po moste premávať v nasledujúcom roku.