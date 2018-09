Šéfka kanadskej diplomacie pre obchodné rokovania s USA odložila prejav v OSN

dnes 14:16 -

Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová odložila svoj prejav na pôde OSN, keďže sa zintenzívnili rokovania medzi USA a Kanadou o voľnom obchode medzi oboma krajinami. Kanada, ktorá je druhým najdôležitejším americkým obchodným partnerom, zostala mimo zmenenej Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), na ktorej sa minulý mesiac zhodli USA a Mexiko. Washington a Toronto sú pod tlakom, aby dohodu dosiahli do nedele do polnoci, keďže USA musia do konca septembra zverejniť úplný text zmluvy s Mexikom.

Americko-kanadské rokovania uviazli v skoršej časti tohto mesiaca a väčšina obchodných analytikov očakáva, že termín 30. septembra uplynie bez toho, aby sa Kanada stala súčasťou zmenenej dohody NAFTA. Analytici majú podozrenie, že Kanada rokovania spomaľuje, kým sa v pondelok neuskutočnia voľby v provincii Quebec, kde je vysoká podpora pre kanadské clá na mliečne produkty.