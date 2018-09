Inteligentné bankovky ako hotovosť budúcnosti

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:32 -

V našom ponímaní predstavujú peniaze rôzne fyzické stavy: hromada peňazí evokuje silu skaly, potom sa peniaze míňajú a stávajú sa tekutými. V konečnom dôsledku dochádza k zahrievaniu a postupne sa vyparia. Takéto fyzické stavové metafory o našich peniazoch sú hlboko zakorenené v našej mysli, sú to spôsoby, akými premýšľame o peniazoch.

Fyzické peniaze, mince a bankovky, ako aj digitálne, záznamy v počítačových knihách, majú svoje výhody. Fyzická hotovosť je fantastická: všetci ju môžu prijať len vizuálnou a hmatovou kontrolou a nezanechávajú žiadnu stopu.







Digitálna hotovosť je fantastická z rôznych dôvodov: môžete ju ľahko prenášať ale zanechávate stopu. Ktorá forma je "lepšia" závisí od okolností, ako je vzdialenosť medzi zmluvnými stranami a ich preferencia anonymity alebo sledovateľnosti.







Problémom je, že obe formy peňazí sa dajú len ťažko zosúladiť. Na rozdiel od metaforických peňazí, ktoré sa môžu meniť z tuhej látky na kvapalinu a na plyn, bankovka tvrdošijne drží svoju podobu. Môžeme konvertovať digitálne peniaze na fyzickú hotovosť a späť prostredníctvom bankomatu, ale to si vyžaduje čas, úsilie a dostupnosť.

Zdá sa, že väčšina z nás má tendenciu všetko zlé pripisovať starému. V tomto prípade fyzickej hotovosti. Prečo?







Digitálne peniaze sú novým nástupcom, nemali by sme ich obviňovať z toho, že si dobre nerozumejú so systémom, ktorý vznikol pred nimi. Prečo je to hotovosť, ktorá by sa mala meniť? Nové by malo nahradiť staré len vtedy, ak je to lepšie v každom smere. To však, napriek všetkým sľubom, zdá sa digitálne peniaze nespĺňajú.



Nebolo by preto vhodnejšie, ak by digitálne a fyzické peniaze viac spolupracovali?

Predstavte si, že všetky bankovky by mali v sebe čip. To je samozrejme nevyhnutné, veď banky chcú umožniť určiť čo najjednoduchšie, či je bankovka platná alebo nie a to s absolútnou istotou. Predstavte si, že banka má nejaké rádiové rozhranie, cez ktoré môže komunikovať s mobilnými zariadeniami. To nie je nič nové, mnoho položiek v supermarkete už má na sebe RFID nálepku. Predstavte si, že vzhľad bankovky sa zmení, keď je čip vypnutý, jej fareby sa náhle zmenia do odtieňov sivej. Čoskoro sa budú dať tieto technológie vytlačiť priamo na bankovky.





To by znamenalo, že si budete môcť previesť hodnotu z vašej bankovky priamo na váš bankový účet. Chcete vložiť 20 EUR na svoj účet? Nie je potrebné navštíviť pobočku banky, ani bankomat. Stačí bankovku položiť pred váš mobilný telefón a jej hodnota sa prenesie na bankový účet. Zostatok na účte banka zvýši od 20 eur a čip na bankovke sa postará, aby bankovka po prevode už nemala "žiadnu nominálnu hodnotu" a samotná bankovka stratí pôvodné sfarbenie na viditeľne šedú.

Takúto bezcennú bankovku by ste ale nemali zahodiť. Možno ju budete neskôr chcieť použiť na výber peňazí z vášho účtu. Vrátite ju pred mobilný telefón a z vášho digitálneho bankového účtu prenesiete 20 eur späť na bankovku. Čip zmenu zaregistruje a bankovka sa zmení na "platnú" a obnoví svoju farbu. Teraz môže fungovať ako bežná bankovka a každý si ľahko uvedomí, že je platná vďaka farbe. Pri takomto systéme inteligentných bankoviek by si každý mohol regulovať výšku hotovosti podľa vlastného uváženia, telefón by sa stal osobným bankomatom vždy po ruke.



Takýto návrh sprostredkúva mierovú dohodu medzi digitálnou a fyzickou hotovosťou. Umožňuje niektorým ľuďom udržať si zvyky, ak ich nemôžu alebo nechcú zmeniť. A ostatní, ktorí uprednostňujú peniaze v cloude, môžu fungovať plne digitálne.



Šedé bankovky, ktoré momentálne nemali žiadnu nominálnu hodnotu, by mohli byť distribuované prostredníctvom bežných retailových kanálov. V supermarkete si zo stojanu sivých bankoviek za poplatok vezmete koľko potrebujete, a následne ich dokážete nabiť z vlastného bankového účtu. Akýkoľvek obchod by sa mohol zbaviť hotovosti, stačí ak bude mať účet v banke a do zásuvky už poputuje stoh sivých bankoviek. Týmto spôsobom by ľudia, ktorí uprednostňujú fyzickú hotovosť, nespôsobovali ostatným nákladnú a nebezpečnú logistiku pri transporte hotovosti.



Jednoduché likvidácia hotovosti by bolo krokom späť. A zmeniť hotovosť na inteligentnejšiu, by nás mohlo priblížiť k bezhotovostnej nirváane, ktorú hľadáme.