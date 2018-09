Na Slovensku klesá dovoz vozidiel so stočenými kilometrami

dnes 10:31 -

Škody spôsobené stáčaním kilometrov sú v Európskej únii (EÚ) odhadované na takmer 10 miliárd eur ročne, len na Slovensku je to okolo 160 miliónov eur za rok. V súčasnosti najúčinnejším opatrením, ktoré odporúča zaviesť každej členskej krajine EÚ aj Európsky parlament, je vytvorenie národných registrov. V rámci Únie si údaje o kilometroch z národných registrov vymieňajú Belgicko, Holandsko a Slovensko. Pri dovozoch vozidiel z Holandska na Slovensko sa od novembra minulého roka do konca augusta 2018 znížil počet manipulácií o 33,93 %. Poukázal na to Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.

Do národného registra by mali byť zaznamenávané údaje o najazdených kilometroch od širokého spektra subjektov z automobilového odvetvia s takou frekvenciou záznamov, ktorá buď manipuláciu s najazdenými kilometrami odhalí, alebo bude finančne nezaujímavá. Údaje si v súčasnosti vymieňa Slovensko s Holandskom a Belgickom.

Pri dovozoch vozidiel z Holandska na Slovensko sa od novembra 2017 do konca augusta tohto roka podľa Strelca znížil počet manipulácií zo 42,6 % na 8,67 %, čo predstavuje pokles o 33,93 %. Pri dovozoch z Belgicka sa zasa podarilo od marca do konca augusta tohto roka znížiť počet manipulácií zo 14,8 % na 3,93 %. "Prax výmeny údajov Slovenska s Holandskom a Belgickom prináša doteraz jednoznačne pozitívne výsledky. Ojazdené vozidlá dovezené z Holandska boli stočené v priemere o 61.500 kilometrov a z Belgicka o 53.500 kilometrov," priblížil Strelec. Prvenstvo v stočených kilometroch pritom majú vozidlá značky Škoda, nasledovali autá značky Volkswagen a Renault.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke podľa Strelca ustanovil od 20. mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) širokej škále štátnych aj súkromných subjektov z automobilového odvetvia. Zaslaním informácií do tohto registra je súčasne splnená povinnosť bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii každú zistenú manipuláciu, dodal.

Zároveň upozornil, že pri kúpe vozidla je dôležité vyžadovať výpis z RPZV, takzvaný ODO-Pass od predávajúceho. Zoznam vyhotoviteľov, existenciu a obsah výpisu si môže spotrebiteľ overiť na internetovej stránke www.rpzv.sk. "V súčasnosti zasiela údaje do RPZV 560 prispievateľov. Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia výpisu z RPZV doteraz odhalili 986 vozidiel, ktoré mali upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov a v 2950 prípadoch išlo o pozmeňovanie hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov," zdôraznil Strelec.