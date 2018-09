Nový fond by mal podporiť rizikovým kapitálom inovatívne podniky

dnes 14:31 -

Na Slovensku by mala vzniknúť nová možnosť financovania rizikového kapitálu. Vláda totiž v stredu súhlasila so vznikom spoločnosti Slovak Asset Management ako súčasti skupiny Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Cez ňu by sa mali financovať perspektívne slovenské spoločnosti zameriavajúce sa na vývoj inovatívnych technológií. Sústrediť sa má pritom na podniky, ktoré majú obmedzený prístup k eurofondom, teda výskumno-vedecké podniky v Bratislavskom kraji alebo slovenské podniky expandujúce do zahraničia.

Celková odhadovaná investičná kapacita fondu by mala podľa vládou schváleného materiálu z dielne rezortu financií predstavovať od 30 mil. do 50 mil. eur. Celkovo pritom ministri rozhodli o uvoľnení 150 mil. eur zo štátnych finančných aktív na financovanie spomínaného nového fondu, ako aj ďalších projektov realizovaných prostredníctvom skupiny SZRB Asset Management a Slovak Investment Holding.

Cieľom financovania zo strany Slovak Asset Management však majú byť aj inovatívne podniky zo zahraničia. Má ísť o firmy, ktoré majú prepojenie na Slovensko a v prípade získania finančnej podpory by boli ochotné rozšíriť svoje aktivity aj na územie Slovenska a priniesť sem časť svojich výskumných a vývojových aktivít, technologický know-how, či iné pozitíva.