Britský minister obchodu nemá obavy z brexitu bez dohody

dnes 9:01 -

Minister zahraničného obchodu Veľkej Británie Liam Fox odmieta podporiť varovanie šéfa britského rezortu financií Philipa Hammonda, podľa ktorého brexit bez dohody by mohol poškodiť ekonomiku krajiny. Analytici britského ministerstva financií odhadli, že v prípade brexitu bez dohody by sa vláda krajiny do roku 2033 zadĺžila o približne 80 mld. libier (GBP) viac. Odchod z EÚ bez dohody by podľa britského rezortu financií okrem toho v najbližších 15 rokoch ubral hrubému domácemu produktu (HDP) krajiny 7,7 percenta.

"Predstavu, že dokážeme na 15 rokov predpovedať, aké bude naše požičiavanie si, je trochu ťažké stráviť," povedal však britský minister zahraničného obchodu pre BBC. Na otázku, či súhlasí so šéfom rezortu financií, Liam Fox odpovedal: "Neverím, že je možné predpovedať HDP na obdobie 15 rokov".