Boj proti globálnemu otepľovaniu nie je len postoj, je to aj biznis

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP;František Iván

dnes 9:56 -

V dôsledku rastúceho povedomia o zmene klímy a následného posunu v správaní sa spotrebiteľov, rôzne značky ponúkajú čoraz viac udržateľného tovaru."Ako fair trade obchod a jediný predajca, ktorý má certifikát od Svetovou organizácie fair trade, je pre nás dôležité, aby sme vedeli o skutočných nákladoch na výrobok, aby ľudia, ktorí sa podieľajú na výrobe dostávali primeranú mzdu," povedala Melanie Traubová, generálna riaditeľka online predajcu People Tree, pre CNBC. "Snažíme sa vzdelávať našich zákazníkov, aby pochopili tento proces, nesnažíme sa konkurovať, poskytujeme krásne oblečenie z udržateľných materiálov za rozumnú cenu."

Spoločnosť People Tree, ktorá vznikla pred viac ako 20 rokmi a sídli v Tokiu a Londýne. Vyvinula prvý integrovaný dodávateľský reťazec pre organickú bavlnu. Tiež sa snaží znížiť vplyv na životné prostredie tým, aby oblečenie neobsahovalo žiadne syntetické farbivá na báze dusíka, ktoré by mohli mať na niekoho karcinogénne či alergické účinky. Traubová je presvedčená, že spotrebitelia chápu, že záruka ekologickej bavlny a udržateľnosť, sa premieta aj do ceny. "Ktokoľvek môže povedať, že predáva organickú bavlnu, ale my to aj vieme dokázať, to sa premieta do ceny, ale zákazník vie, že platí za skutočnú vec," povedala.





Podnikanie s minimalizáciou dopadu na životné prostredie je hlavnou náplňou aj on-line predajcu Mind the Trash. "Keď som sa pred troma rokmi presťahovala do Londýna... bola som zhrozená množstvom plastov, bolo to oveľa horšie ako v Portugalsku," povedala Catarina Matosová, generálna riaditeľka spoločnosti Mind the Trash. Začala skúmať spôsoby, ako zabrániť používaniu plastov v každodennom živote. Vrátane bambusových zubných kefiek a opakovane použiteľných bavlny. "Hlavní klienti sídlia v Portugalsku... ale máme silný dopyt aj z Brazílie, Francúzska, Španielska a Dánska," povedala.

Slamky z nehrdzavejúcej ocele a organické zubné pasty sú najznámejším tovarom Mind the Trash, ale záujem je aj o prirodzené deodoranty a kefy na fľaše. Koktailové bary sú typickým zákazníkom, tvrdí Matosová, hlavne v dôsledku regulácie, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu. Zmiznú plastové slamky, miešadlá z nápojov, či vatové tyčinky, ktoré znečisťujú moria a oceány. Údaje ukázali, že tretina ulovených rýb obsahovala plast."Je tu ešte veľa práce... mal by byť viac informovanosti a prijať politické kroky pre ekologickejšie možnosti," tvrdí Matosová.