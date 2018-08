Rijád naďalej plánuje IPO Aramco, načasovanie však ovplyvňuje viacero faktorov

dnes 11:46 -

Saudská Arábia aj naďalej plánuje prvotnú emisiu akcií (IPO) štátnej ropnej spoločnosti Aramco, "sama však chce rozhodnúť o načasovaní". Uviedol to vo štvrtok minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih, ktorý tak reagoval na informácie o tom, že Rijád odvolal plány na uvedenie časti akcií ropného koncernu na burzu. V prípade realizácie by to znamenalo najväčšie IPO v histórii.

Uvedenie akcií firmy Aramco na burzu je považované za súčasť ambiciózneho plánu hospodárskych reforiem v krajine, známeho ako Vision 2030, ktorý spustil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Jeho cieľom je diverzifikovať ekonomiku a zmierniť tak jej závislosť od vývozu ropy.

"Vláda naďalej počíta s IPO spoločnosti Aramco, ale v období, ktoré si sama zvolí," uviedol Chálid al-Fálih pre saudskoarabskú tlačovú agentúru SPA. Ako dodal, je dôležité, aby v čase uvedenia akcií spoločnosti na burzu boli na trhu optimálne podmienky. "Načasovanie bude závisieť od viacerých faktorov vrátane vhodných podmienok na trhu a akvizícií v oblasti spracovania ropy, s ktorými firma počíta v nasledujúcich mesiacoch," dodal minister.