Zodpovední a uvedomelí: Čo by mladí ľudia urobili s extra príjmom?

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 11:09 -

Aby zistili, ako by mladí ľudia naložili s neočakávanými peniazmi, položili respondentom otázku. Ak by ste okamžite získali 1000 dolárov, ktoré by ste mohli použiť na čo len chcete, čo by ste si vybrali?



Najpopulárnejšou odpoveďou bolo pridať tieto peniaze k existujúcim úsporám. Avšak väčšina mladých ľudí, 51 percent, tvrdí, že v súčasnosti už majú nejaký dlh, ale iba 3 percentá by ho začali splácať, ak by získali nejaké peniaze navyše.

"Osobná zodpovednosť za finančné rozhodnutia sa dramaticky zvýšila, ale naše základné vnímanie financií stále zaostáva," píše sa vo vyhodnotení štúdie.