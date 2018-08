Krajiny, ktoré sú najviac ohrozené, ak dôjde k menovej kríze v Turecku

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP

dnes 10:11 -

Prepad tureckej líry voči doláru je v centre záujmu svetových trhov. Meny rozvíjajúcich sa trhov sa dostávajú do popredia v obavách, že menová kríza prerastie do krízy dlhovej.

Indická rupia narazila na nové dno voči doláru, juhoafrický rand stráca, argentínska centrálna banka v pondelok zvýšila o päť percent sadzby, aby tak zastavila pokles pesa a indonézska vláda sa zišla, aby prebrala postup v núdzových opatreniach na obranu poklesu rupie.

Meny rozvíjajúcich sa trhov, posudzované podľa menového koša Bloomberg EM, dosiahli najnižšiu nominálnu hodnotu za posledné tri roky. Dostali sa pod úroveň zo začiatku roka 2016, v čase poklesu cien komodít a silného amerického dolára. Analytici UBS a Credit Suisse upozorňujú na nebezpečenstvo, že menová kríza v Turecku by sa mohla zmeniť na dlhovú krízu. Ak sa tak stane, mohli by sme vidieť podobné problémy aj na iných rozvíjajúcich sa trhoch.

Mnoho rozvíjajúcich sa trhov má dlhy denominované v dolároch, z čias, keď boli úrokové sadzby nízke. Ale kombinácia klesajúcich miestnych mien a rastúceho amerického dolára znamená, že tieto dlhy sú stále drahšie na splácanie.





Turecké dlhy v cudzej mene dosiahli 55 % HDP. Inštitút medzinárodných financií "si myslí, že udalosti v Turecku sú len začiatkom dlhého a bolestivého obdobia pre tie rozvíjajúce sa trhy, ktoré sa z tohto pohára napili najviac." Správa varuje, že Juhoafrická republika, Indonézia a Kolumbia sú ohrozené najviac.

"Vzhľadom na to, že máme v pamäti ďalekosiahle dopady gréckej krízy, nie je prekvapujúce, že vidíme opatrné obchodovanie a ďalší rast amerického dolára v nasledujúcich dňoch, keď sa investori rozhodnú, že je lepšie byť v bezpečí ako sa rozhodnúť veľmi nesprávne," uviedol David Jones, stratég z capital.com.



"Väčšina v našej vzorke (s výnimkou Indie) je príliš malá na to, aby predstavovala širšie systémové riziká, ale ťažkosti by mohli viesť k lokalizovaným problémom špecifickým pre jednotlivé krajiny, najmä pre tie, ktoré už majú problémy," píšu analytici Exotix. "Napriek tomu to, čo je pre Turecko z veľkej časti neprekonateľné riziko, prispelo k negatívnemu sentimentu voči EM vo všeobecnosti."