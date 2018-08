dnes 9:01 -

Japonská ekonomika sa v 2. štvrťroku vrátila k rastu a dosiahla solídne tempo. Tento trend bude podľa analytikov pravdepodobne pokračovať vďaka vyšším mzdám a súkromnej spotrebe, ak obchodné spory USA situáciu nezhoršia. Oznámil to v piatok úrad japonskej vlády.

Hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej svetovej ekonomiky sa v 2. štvrťroku roku 2018 zvýšil medziročne o 1,9 %, po revidovanom poklese o 0,9 % v 1. kvartáli, ktorým sa skončilo najdlhšie obdobie jeho rastu za 28 rokov.

Analytici pritom očakávali v období apríl-jún menší nárast HDP, a to o 1,3 % po pôvodne 0,6-% znížení v prvých troch mesiacoch roka.

Rast japonskej ekonomiky podporilo oživenie firemných výdavkov aj súkromná spotreba.

Japonská vláda považuje silné kapitálové výdavky za kľúčové pri podpore hospodárstva.

Štatistiky ďalej ukázali, že súkromná spotreba, ktorá sa podieľa takmer 60 % na výkone ekonomiky, sa za tri mesiace do konca júna zvýšila o 0,7 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne klesla o 0,2 %.

Ale zlou správou je, že v samotnom júni výdavky japonských domácností klesli medziročne o 1,2 %.

Napriek masívnym ekonomickým stimulom sa vláde nedarí dosiahnuť solídny a stabilný hospodársky rast pre slabé spotrebiteľské výdavky.

Import do Japonska v 2. štvrťroku stúpol o 1 %, čo je zrýchlenie po 0,2-% náraste v predchádzajúcom štvrťroku.

Rast exportu sa ale spomalil na 0,2 % z 0,6 % v 1. kvartáli. Prispela k tomu neistota ohľadne budúcnosti japonského obchodu vzhľadom na snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa znížiť obchodný deficit USA.

Trump hrozí, že zavedie 25-% clá aj na dovoz áut a autokomponentov do USA. To by malo významný vplyv na japonské a európske automobilky.

Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer koncom júla v Senáte povedal, že USA evidujú s Japonskom "chronický obchodný deficit". Pripísal to neférovým prekážkam, ktoré ovplyvňujú export USA v mnohých oblastiach.

Obe krajiny začali prvé kolo obchodných rokovaní na úrovni ministerstiev vo štvrtok (9.8.) vo Washingtone. Americká administratíva bude pravdepodobné tlačiť na Tokio, aby viac otvorilo svoj trh pre amerických vývozcov áut a poľnohospodárskych produktov.