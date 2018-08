Bill Gates o súčasnej situácii: Je to bremeno globálneho rastu, obmedzuje vytváranie nových pracovných miest

Zdroj: CNBC

Miliardár Bill Gates označil súčasné globálne obchodné napätie za "strašidelné". V rozhovore pre televíziu CNBC uviedol, že globálnej ekonomika sa aktuálne darí, ale mohla by byť negatívne ovplyvnená zvyšovaním ciel.



Obchodná vojna je z veľkej časti iniciovaná americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Minulý týždeň Čína uviedla, že je pripravená na odvetné kroky zavedením cla na tovar v hodnote približne 60 miliárd dolárov. Stalo sa tak len niekoľko dní potom, čo americká administratíva odhalila, že Trump hovoril s americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom a požiadal ho, aby zvážil zvýšenie navrhovaného cla pre čínsky tovar za 200 miliárd dolárov z 10 na 25 percent. Európska únia, Kanada a Mexiko sa tiež dostali do rôznych obchodných sporov s USA.

Ďalšie zvyšovanie colných poplatkov by mohlo mať vplyv na niekoľko priemyselných odvetví, najmä tých, ktoré majú komplexné dodávateľské reťazce, myslí si zakladateľ spoločnosti Microsoft. "Rétorika, že použijeme obchodné tlaky a donútime niekoho aby niečo urobil, môže eskalovať. Mohli by sme skončiť s množstvom taríf čo by sa odrazilo vo fungovaní celosvetových dodávateľských reťazcov ako budú schopné vyvážať a dovážať. Obmedzovalo by to hospodársky rast, a tým aj vytváranie pracovných miest," povedal Gates.





Pred už viaceré významné organizácie varovali pred dopadom celosvetovej obchodnej vojny na svetovú ekonomiku. Medzinárodný menový fond v júli uviedol, že pokračujúce hrozby USA voči obchodným partnerom v súvislosti s clami by mohli znížiť celosvetový rast až o 0,5 percenta do roku 2020 alebo by znamenali zhruba 430 miliárd dolárov straty hrubého domáceho produktu (HDP).

Svetová obchodná organizácia (WTO) uverejnila v júli správu, v ktorej sa v období medzi októbrom 2017 a májom 2018 medzi krajinami G-20 zvýšili tzv. "obmedzujúce obchodné opatrenia". "Táto pokračujúca eskalácia predstavuje vážnu hrozbu pre rast a oživenie vo všetkých krajinách a začíname vidieť , že sa to odráža v niektorých ukazovateľoch pre budúcnosť," uviedol generálny riaditeľ WTO Roberto Azevedo.