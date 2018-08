Podnákladové ceny znamenajú hrozbu monopolu v autobusovej doprave v ČR

dnes 12:16 -

Podnákladové ceny predstavujú nebezpečenstvo monopolizácie trhu verejnej autobusovej dopravy v Českej republike. Vyplýva to z analýzy českej spoločnosti Next Finance, s. r. o., o situácii na trhu autobusovej dopravy v ČR na žiadosť spoločnosti RegioJet. Tá sa obáva nekalej súťaže európskeho dominanta Flixbus, ktorý sa podľa analýzy snaží zmonopolizovať trh dlhodobo podnákladovými cenami. Tými sa snaží presvedčiť konkurenciu k integrácii a spolupráci, alebo ju vytlačiť a získať na trhu dominanciu tak, ako sa mu to podarilo vo väčšine európskych krajín. RegioJet a FlixBus pôsobia aj na Slovensku.

Súčasná situácia v ČR bola aj v Nemecku, kam prišla spoločnosť Flixbus. "Počas niekoľkých rokov sa jej podarilo konkurenciu buď pohltiť, alebo vytlačiť z thu. Vďaka tomu dnes ovláda viac než 90 % nemeckého trhu a má jednoznačne dominantné postavenie. Podobný model použila v ďalších krajinách a vždy s rovnakým výsledkom," uviedla riaditeľka Next Finance Markéta Šichtářová. Kľúčom k jej úspechu podľa analýzy nie je zlepšenie služby, ale iba cena hlboko pod nákladmi. Keďže pôsobí v mnohých štátoch, môže zo zisku v nich dotovať podnikanie v ČR, kde práve zúri boj o prevzatie trhu.

"Náš model ukazuje, že z boja o trh aktuálne profituje zákazník. Ceny klesajú. Dlhodobo sa však situácia otočí," upozornila Šichtařová s tým, že na základe skúseností zo zahraničia po vzniku monopolu ceny vzrastú na dvojnásobok. Na tak vysoké ceny podľa nej zareaguje spotrebiteľ poklesom záujmu o služby na tretinu, bude hľadať alternatívnu dopravu, alebo ju nebude využívať. S monopolom tak vzrastie cena a klesne ponuka, niektoré linky sa budú rušiť a dopravná obsluha v krajine sa zhorší.

"Zatiaľ čo v čase boja o trh zákazník profitoval z nízkych cien, po obsadení trhu monopolom zaplače. Vyššie ceny neprinesú vyššiu kvalitu, ako by tomu bolo na konkurenčnom trhu. Bez konkurencie môže monopol s vyššou cenou kvalitu služieb zhoršiť, bez toho, aby tým utrpel," dodala Šichtařová.